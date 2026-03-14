Irāna draud vērst triecienus pret ASV uzņēmumiem
Irāna vērsīsies pret ASV uzņēmumiem reģionā, ja ASV un Izraēlas karā pret Irānu tiks uzbrukts tās enerģētikas objektiem, sestdien paziņoja Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči.
Piektdien ASV armija veica uzlidojumu Hargas salai, no kuras tiek eksportēta gandrīz visa Irānas nafta, un ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka visi militārie mērķi ir iznīcināti, taču enerģētikas objekti ir palikuši neskarti.
"Mūsu bruņotie spēki jau ir teikuši, ka viņi atbildēs, ja tiks uzbrukts mūsu naftas un enerģētikas infrastruktūrai," ārlietu ministrs Aragči teica ziņu kanālam "MS NOW".
Irāna "uzbruks jebkurai enerģētikas infrastruktūrai reģionā, kas pieder amerikāņu uzņēmumam vai kurā amerikāņu uzņēmums ir līdzīpašnieks", viņš piebilda.
Aragči teica, ka ASV uzbrukumos Hargai tika izmantotas tuva darbības rādiusa raķetes, kas tika palaistas no divām bāzēm Apvienotajos Arābu Emirātos, no kurām viena atrodas netālu no Dubaijas.
"Viņi izmanto mūsu kaimiņvalstu teritoriju, lai mums uzbruktu ar šāda veida raķetēm, un tas ir absolūti nepieņemami," uzsvēra Irānas ārlietu ministrs.
"Ir ļoti bīstami, ka viņi izmanto blīvi apdzīvotas teritorijas," viņš teica. "Mēs noteikti atbildētu ar pretuzbrukumu, bet mēs cenšamies būt uzmanīgi, lai neuzbruktu nevienai apdzīvotai teritorijai," viņš apgalvoja.
Pirms tam arī Irānas armijas centrālais štābs paziņoja, ka naftas un enerģētikas infrastruktūra, ka pieder firmām, kuras sadarbojušās ar ASV, tiks "nekavējoties iznīcināta un pārvērsta par pelnu kaudzi", ja tiks uzbrukts Irānas enerģētikas objektiem.
Piektdien Tramps draudēja bombardēt naftas infrastruktūru Hargā, ja Irāna neļaus brīvi transportēt jēlnaftu pa Hormuza šaurumu.