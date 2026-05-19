Pētījums: piektajai daļai Latvijas mazo bērnu ir attīstības novirzes; raksturīga vēlāka runāšana
Latvijā pirmo reizi veikts pētījums par mazu bērnu attīstību vecumā līdz sešiem gadiem. Tas uzrādīja, ka 80% bērnu šajā vecumā attīstās normas robežās, bet 20% ir mazākas vai lielākas novirzes, vēsta 360TV Ziņas.
Ar šo rezultātu Latvija neatšķiras no citām Eiropas valstīm. Taču mums ir savas īpatnības. Piemēram, lēnāka valodas attīstība, ko psihiatri skaidro ar to, ka bērni aug vairāku valodu vidē. Tāpēc runāt sāk vēlāk.
“Ir kaut kas tāds, kas ir Latvijai unikāli tieši valodas aspektā. Iespējams arī kultūrvide vienmēr ienes savas korekcijas, kas var būt unikāli Latvijai. Un mēs esam redzējuši gan līdzības vairākās jomās, gan uzvedībā, gan emocionālā joma, gan arī redzam, ka mums kaut kas ir citādāk nekā citās valstīs. Piemēram, attiecībā uz lasītprasmi,” stāsta Solvita Umbraško, Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes docente un vadošā pētniece.
Šos datus prezentēja Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātē. “Psiholoģiskās novērtēšanas skrīninga instrumentu komplekta izstrāde bērnu agrīnās attīstības risku atpazīšanai” prasīja trīs gadus. Un turpmāk to izmantos, lai iespējami agrīni un operatīvi atpazītu bērnu attīstības riskus.
Plānots, ka mazo bērnu attīstības skrīningi turpmāk notiks regulāri. Anketēšanu pārsvarā veiks bērnu apskašu laikā pie ģimenes ārstiem. Un, balstoties uz šiem datiem, tiks izveidoti attīstības riskam pakļautu bērnu profili.