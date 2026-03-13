Baltais nams kategoriski noraida Irānas draudus ASV, apsūdzot mediju panikas celšanā
Foto: LENIN NOLLY/SIPA
Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita apsūdz ASV mediju panikas celšanā.
Baltais nams kategoriski noraida Irānas draudus ASV, apsūdzot mediju panikas celšanā

Saistībā ar izskanējušo informāciju par iespējamiem Irānas draudiem ASV teritorijai, Baltais nams izplatījis paziņojumu, kurā kategoriski noraida šādu draudu esamību un pieprasa telekanālam "ABC News" nekavējoties atsaukt publicēto sižetu un ierakstus sociālajos tīklos.

Baltā nama preses sekretāre  Karolīna Levita platformā "X" nākusi klajā ar asu paziņojumu, apsūdzot mediju apzinātā panikas celšanā Amerikas sabiedrībā.

Savā ierakstā vietnē "X" Levita norāda, ka "ABC News" publicētā ziņa un ieraksts sociālajos tīklos ir balstīts uz nepatiesu informāciju, un tādēļ tie ir nekavējoties jāatsauc.  Publikācijas pamatā esot bijis tikai viens e-pasts, kas nosūtīts Kalifornijas vietējām tiesībsargājošajām iestādēm un saturējis atsevišķu, nepārbaudītu informāciju.

 

"E-pastā pat bija skaidri norādīts, ka šī informācija balstīta uz nepārbaudītiem izlūkdatiem. Tomēr „ABC News” šo kritisko faktu savā sižetā noklusēja! Kāpēc?" savā paziņojumā sašutumu pauž Levita.

Noslēgumā viņa kategoriski noraidīja jebkādu draudu esamību, uzsverot: "Lai būtu pilnīgi skaidrs: šādi Irānas draudi mūsu valstij nepastāv un nekad nav pastāvējuši."

Portāls Jauns.lv jau iepriekš vēstīja, ka  ASV telekanāls "ABC News" ziņoja, ka ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) ir izplatījis brīdinājumu Kalifornijas policijas departamentiem, norādot, ka Irāna plāno atriebties par ASV uzbrukumiem, raidot trieciendronus pret Savienoto Valstu Rietumkrastu. 

 

