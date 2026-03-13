Baltais nams kategoriski noraida Irānas draudus ASV, apsūdzot mediju panikas celšanā
Saistībā ar izskanējušo informāciju par iespējamiem Irānas draudiem ASV teritorijai, Baltais nams izplatījis paziņojumu, kurā kategoriski noraida šādu draudu esamību un pieprasa telekanālam "ABC News" nekavējoties atsaukt publicēto sižetu un ierakstus sociālajos tīklos.
Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita platformā "X" nākusi klajā ar asu paziņojumu, apsūdzot mediju apzinātā panikas celšanā Amerikas sabiedrībā.
Savā ierakstā vietnē "X" Levita norāda, ka "ABC News" publicētā ziņa un ieraksts sociālajos tīklos ir balstīts uz nepatiesu informāciju, un tādēļ tie ir nekavējoties jāatsauc. Publikācijas pamatā esot bijis tikai viens e-pasts, kas nosūtīts Kalifornijas vietējām tiesībsargājošajām iestādēm un saturējis atsevišķu, nepārbaudītu informāciju.
This post and story should be immediately retracted by ABC News for providing false information to intentionally alarm the American people.— Karoline Leavitt (@PressSec) March 12, 2026
They wrote this based on one email that was sent to local law enforcement in California about a single, unverified tip. The email even… https://t.co/jKey9ahsNk
"E-pastā pat bija skaidri norādīts, ka šī informācija balstīta uz nepārbaudītiem izlūkdatiem. Tomēr „ABC News” šo kritisko faktu savā sižetā noklusēja! Kāpēc?" savā paziņojumā sašutumu pauž Levita.
Noslēgumā viņa kategoriski noraidīja jebkādu draudu esamību, uzsverot: "Lai būtu pilnīgi skaidrs: šādi Irānas draudi mūsu valstij nepastāv un nekad nav pastāvējuši."
Portāls Jauns.lv jau iepriekš vēstīja, ka ASV telekanāls "ABC News" ziņoja, ka ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) ir izplatījis brīdinājumu Kalifornijas policijas departamentiem, norādot, ka Irāna plāno atriebties par ASV uzbrukumiem, raidot trieciendronus pret Savienoto Valstu Rietumkrastu.