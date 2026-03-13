Irāna raida ballistisko raķeti NATO dalībvalsts virzienā
NATO piektdien pārtvērusi Irānas ballistisko raķeti, kas virzījās uz Turciju, paziņojusi alianses preses pārstāve.
Tā ir jau trešā raķete, ko NATO pārtvērusi ceļā uz Turciju, kopš Izraēla un ASV 28. februārī sāka uzbrukumus Irānai, kas atbildējusi ar triecieniem mērķiem Persijas līča valstīs. "NATO saglabā modrību un stingri aizstāv visus sabiedrotos," uzsvēra NATO pārstāve Elisona Hārta.
No Irānas izšauto ballistisko raķeti neitralizēja NATO pretgaisa aizsardzības sistēmas. Raķete tika iznīcināta, kad tā ielidoja Turcijas gaisa telpā, paziņoja Turcijas Aizsardzības ministrija.
Ministrija paziņojumā platformā "X" norādīja, ka raķeti iznīcināja NATO aktīvi, kas izvietoti Vidusjūras austrumos. Pagaidām nav skaidrs, kas bija raķetes mērķis. Vietējie mediji ziņoja, ka pirms raķetes notriekšanas šodien skanēja trauksme pie Indžirlikas gaisa spēku bāzes, kur izvietoti ASV karavīri. Ankara ir sazinājusies ar Irānu, lai noskaidrotu visus incidenta aspektus, paziņoja ministrija.
NATO ir izvietojusi Turcijas dienvidos papildu pretgaisa aizsardzības sistēmas "Patriot", lai pastiprinātu aizsardzību pret iespējamiem raķešu draudiem, šonedēļ paziņoja Ankara. NATO dalībvalsts Turcija, kas austrumos robežojas ar Irānu, šajā konfliktā ir neitrāla un kara dēļ pastiprinājusi savas gaisa telpas uzraudzību.