Pašvaldības drīzumā varēs iegādāties trauksmes sirēnas; plāno izmaiņas regulējumā
Vairākas pašvaldības jau gadiem lūgušas iespēju iegādāties trauksmes sirēnas, lai katastrofu vai to draudu gadījumā brīdinātu savus iedzīvotājus. Līdz šim iniciatīva palikusi neatrisināta, jo likums liedza pašvaldībām veikt šādas iegādes bez Iekšlietu ministrijas akcepta. Tagad gan tiek strādāts pie izmaiņām regulējumā, kuras vēl būs jāapstiprina valdībai, ziņo Latvijas Sabiedriskais medijs.
Ogres novada Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs Jānis Eglīts norāda, ka pašvaldība ir gatava iegādāties sirēnas un nodot tās dienestam, bet vēlas nodrošināt, ka iedzīvotāji krīzes brīžos jūtas droši. “Ogres novadā ir četras sirēnas, bet novadā ir četras pilsētas un 16 pagasti. Vajadzība ir ārkārtīgi liela, lai iedzīvotājiem visos pagastu centros būtu droši,” sacīja Eglīts. Piemēram, Ķegums pagaidām nav pārklāts ar trauksmes sirēnām, un esošās Ogres sirēnas šajā vietā nedarbosies.
Pašvaldības uzskata, ka sirēnas un šūnu apraides paziņojumi viens otru papildina, tādējādi nodrošinot efektīvāku brīdināšanu. Vēstules Iekšlietu ministrijai, kurās pašvaldības izsaka gatavību iegādāties sirēnas un nodot tās bez atlīdzības dienestam, rakstītas jau kopš 2024. gada beigām.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāvis un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vadītājs Āris Dzērvāns skaidro, ka drīzumā pašvaldības varēs iegādāties sirēnas, saskaņojot tās ar ministriju. Sistēmas uzlabošana nepieciešama arī tāpēc, ka pašreizējais sirēnu izvietojums balstīts uz vairāk nekā 15 gadus veciem datiem un demogrāfija ir mainījusies.
Patlaban valsts agrīnās brīdināšanas sistēmā ietilpst 164 sirēnas, kas uzstādītas no 2002. līdz 2010. gadam. Lai nodrošinātu pilnīgu pārklājumu, nepieciešams uzstādīt vēl 193 jaunas sirēnas. Daļa no tām tiks izvietotas Latgales reģionā, kā arī Rīgas reģionā un Vidzemes novados, daļa finansēta ar Eiropas atbalstu.