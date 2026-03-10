Kopš triecienu sākuma Irānā bojāgājušo skaits pārsniedzis 1200
Kopš ASV un Izraēlas uzbrukuma Irānai 28. februārī šajā valstī nogalināti vairāk nekā 1200 cilvēku, liecina Irānas Veselības ministrijas publiskotie dati.
Irānā starp upuriem ir arī aptuveni 200 sievietes un 200 bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, liecina ministrijas pirmdien publiskotie dati. Vairāk nekā 10 000 civiliedzīvotāju ir ievainoti.
Irānas valsts Mocekļu un veterānu lietu fonds ceturtdien ziņoja, ka ASV un Izraēlas triecienos bojāgājušo skaits sasniedzis 1230. Irānas Sarkanais pusmēness 3. martā ziņoja, ka nogalināti 787 cilvēki.
ASV bāzētā organizācija "Human Rights Activists News Agency" (HRANA) pirmdien paziņoja, ka nogalināti vismaz 1708 cilvēki, tostarp 1205 civiliedzīvotāji un 187 militārpersonas.
Izraēlas armijas un glābšanas dienestu publiskotā informācija liecina, ka Izraēlā kopš kara sākuma nogalināti 13 cilvēki.
Pirmās palīdzības sniedzēji paziņoja, ka Izraēlā ir nogalināti 11 cilvēki un vairāki desmiti ievainoti, kopš Irāna, atriebjoties par ASV un Izraēlas kopīgajiem triecieniem, sāka raidīt raķetes uz šo valsti.
Deviņi no bojāgājušajiem, tostarp četri nepilngadīgie, gāja bojā triecienā Beitšemešas pilsētai.
Izraēlas bruņotie spēki paziņojuši arī par divu karavīru bojāeju Libānas dienvidos.
Libānā nogalināti 486 cilvēki un 1313 ievainoti, ziņoja Libānas Veselības ministrija. Libānas armija atklāja, ka nogalināti trīs tās karavīri.
Libānas šiītu kaujinieku grupējums "Hizbollah" nav ziņojis par kritušajiem savās rindās.
Persijas līča valstu varasiestādes un ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM) ziņo, ka Irānas kaimiņvalstīs kopš uzbrukumu sākuma nogalināti 23 cilvēki, no kuriem vairums ir militārpersonas vai drošības dienestu darbinieki. Starp nogalinātajiem ir septiņi ASV karavīri.
Kuveitas armija un Veselības ministrija ziņoja par sešiem bojāgājušajiem - diviem Kuveitas karavīriem, diviem robežsargiem un diviem civiliedzīvotājiem, no kuriem viens bija 11 gadus veca meitene.
Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) Aizsardzības ministrija un Dubaijas mediju birojs ziņoja par sešiem bojāgājušajiem. To vidū ir četri civiliedzīvotāji un divas militārpersonas, kas gāja bojā helikoptera avārijā, ko armija skaidro ar tehnisku kļūmi.
Saūda Arābijas civilās aizsardzības aģentūra ziņojusi par diviem bojāgājušajiem civiliedzīvotājiem. Arī Bahreinas Iekšlietu ministrija ziņoja par diviem mirušajiem.
Omānas jūras drošības centrs ziņoja par kāda jūrnieka nāvi, bet Kataras Iekšlietu ministrija ziņoja par 16 ievainotajiem.
CENTCOM ir apstiprinājusi, ka Kuveitā ir nogalinātas sešas ASV militārpersonas un Saūda Arābijā - viena.
Irānu atbalstošie kaujinieki Irākā paziņoja, ka 16 viņu kaujinieki ir nogalināti gaisa uzlidojumos, kuros viņi vaino Izraēlu un ASV.
Irākas autonomajā Kurdistānas reģionā varasiestādes paziņoja, ka bezpilota lidaparāta uzbrukumā Erbīlas lidostai nogalināts viens lidostas apsargs, savukārt Irānas uzbrukumos nogalināti vismaz divi Irākas kurdu kaujinieki.
Jordānijas armijas preses pārstāvis paziņoja, ka dažādās valsts daļās ir ievainoti 14 cilvēki, kas cietuši no Irānas raķešu un dronu atlūzām.
Par bojāgājušajiem Jordānijā nav ziņots.