Laikraksts: Krievija iesaistījusies Irānas karā, tai sniedzot izlūkdatus triecieniem pa amerikāņu mērķiem
Krievija sniedz Irānai izlūkošanas informāciju par ASV karakuģu un lidmašīnu izvietojumu Tuvajos Austrumos, atsaucoties uz avotiem, vēsta laikraksts "The Washington Post" (WP).
"Krievija sniedz Irānai izlūkošanas datus, lai dotu triecienus amerikāņu spēkiem Tuvajos Austrumos, un tā ir pirmā pazīme, ka vēl viens nopietns ASV pretinieks, lai arī pastarpināti, piedalās karā," atsaucoties uz trim par izlūkošanu informētām amatpersonām, raksta WP.
Kopš ASV un Izraēlas operācijas sākuma Krievija nodevusi Irānai informāciju par ASV militāro objektu, tajā skaitā kuģu un lidmašīnu, izvietojumu. "Tā, šķiet, ir visai vērienīga iniciatīva," piebildusi viena no amatpersonām. Tomēr nav skaids, cik liels ir Maskavas sniegtais atbalsts. Tajā pašā laikā Irānas pašas iespējas noteikt ASV karaspēka atrašanās vietu kopš karadarbības sākuma ir mazinājušās, norādījušas amatpersonas.
Irānai ir tikai daži satelīti un nav pašai sava satelītu tīkla, tāpēc Krievijas sniegtā izlūkošanas informācija Teherānai ir ļoti vērtīga. Krievijas ievākto izlūkošanas datu kvalitāte gan nav tādā līmenī kā ASV, taču vienalga ir viena no labākajām pasaulē, atzinis viens no WP avotiem. Tikmēr Ķīna, pēc visa spriežot, nesniedz palīdzību Irānai, atzinuši divi WP sarunbiedri.
Krievijas un Ķīnas vēstniecības Vašingtonā nav atbildējušas uz lūgumu komentēt šīs ziņas. Komentārus atteicies sniegt arī Pentagons un ASV Centrālās izlūkošanas pārvalde (CIP).