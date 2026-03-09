Izraēla jaunos triecienos mērķē uz Irānas ballistisko raķešu infrastruktūru
Foto: REUTERS/SCANPIX
Izraēla bombardējusi Irānas iekšējās drošības centrus.
Izraēlas armija paziņoja, ka pirmdien devusi triecienus mērķiem Irānas vidienē, tajā skaitā iekšējās drošības komandcentriem un raķešu palaišanas iekārtām.

Izraēlas Gaisa spēki "pabeidza papildu uzbrukumu Irānas režīmam piederošajai infrastruktūrai visā Irānā," teikts armijas paziņojumā.

Mērķu vidū bija raķešu dzinēju ražotne un vairākas tālas darbības rādiusa ballistisko raķešu palaišanas iekārtas, kas apdraudēja Izraēlu.

Trieciens dots arī iekšējās drošības štābam Isfahānā Irānas vidienē, policijas štābam un citiem objektiem, ko izmanto Revolucionārā gvarde un paramilitārie spēki "Basidž".

Iekšējās drošības un "Basidž" spēki "ir galvenais instruments Irānas civiliedzīvotāju apspiešanā un ir atbildīgi par brutālas un sistemātiskas vardarbības izmantošanu pret tiem," uzsvēra Izraēlas armija.

Kārtējo triecienu mērķis ir "Irānas režīma pamatu un pamatstruktūru sagraušana", teikts paziņojumā.

