Vai tagad ir droši lidot atpūtā uz Ēģipti, Turciju un Kipru: kā uzskata eksperti
Pēc situācijas saasināšanās Tuvajos Austrumos drošības apdraudējuma līmenis ir pieaudzis. Daudzi tūristi interesējas, vai ir droši lidot uz Ēģipti, Turciju vai Kipru.
Igaunijas un arī Latvijas Ārlietu ministrija brīdina par iespējamiem traucējumiem aviācijas satiksmē, taču tūrisma firmas un apdrošināšanas kompānijas pagaidām tiešus draudus nesaskata.
Ēģiptes gaisa telpa ir atvērta, vienlaikus, slēdzot citu valstu gaisa telpas, var rasties neplānotas izmaiņas reisos uz/no Ēģiptes, vēsta "Postimees.ee".
Igaunijas Ārlietu ministrijas informācijas platformā "Reisi Targalt" sadaļā par Ēģipti publicēts brīdinājums: "Saistībā ar nesenajiem militārajiem uzbrukumiem pret Irānu un sekojošajiem atbildes triecieniem vairākās Tuvo Austrumu valstīs reģionā ir pieaudzis apdraudējuma līmenis. Pastāv turpmākas eskalācijas risks. Dažās reģiona valstīs ir slēgta gaisa telpa un traucēta aviācijas satiksme.
Tas var ietekmēt lidojumus uz Ēģipti un caur to, kā arī izraisīt kavējumus un reisu atcelšanu visā pasaulē. Mēs iesakām pasažieriem sazināties ar savu aviokompāniju un pārbaudīt reisa statusu pirms došanās uz lidostu, kā arī rēķināties ar iespējamām maršruta izmaiņām un ilgāku gaidīšanas laiku."
Apmeklējot Ēģipti, ieteicams ievērot īpašu piesardzību. Jāizvairās no demonstrācijām un masu pulcēšanās vietām, kā arī ieteicams atturēties no baznīcu un mošeju apmeklēšanas. Tāpat pilnībā ieteicams izvairīties no braucieniem uz Ziemeļsīnāju un visiem tuksneša reģioniem uz rietumiem no Nīlas.
Situācija saspringta arī Kiprā
"Saistībā ar 2026. gada 2. marta uzbrukumu militārajai bāzei Kipras reģionā ir pieaudzis apdraudējuma līmenis un spriedzes eskalācijas risks. Igaunijas pilsoņiem, kas atrodas Kiprā, lūdzam ievērot vietējo varas iestāžu norādījumus un sekot aktuālajai informācijai un oficiālajiem paziņojumiem,” raksta Igaunijas Ārlietu ministrija.
"Situācijas saasināšanās var izraisīt pārvietošanās ierobežojumus, transporta traucējumus, tostarp aviācijas satiksmē, pastiprinātas pārbaudes un citus negaidītus ierobežojumus," teikts ministrijas paziņojumā.
Turcijā pagaidām ir mierīgi
Saistībā ar konfliktu starp Izraēlu un Irānu pagaidām ir spēkā agrāks brīdinājums:
"Saistībā ar Turcijas militāro operāciju Ziemeļsīrijā iesakām izvairīties no braucieniem uz Turcijas dienvidaustrumu lauku rajoniem un teritorijām, kas tieši pieguļ Sīrijas robežai. Ceļojot uz lielākām pilsētām Turcijas dienvidaustrumos, nepieciešams ievērot paaugstinātu piesardzību."
Nav pamata satraukumam
"Coral Travel Estonia" pārstāve Jana Mitjakova paziņoja, ka saskaņā ar Ārlietu ministrijas mājaslapā pieejamo informāciju Ēģipte joprojām tiek uzskatīta par drošu tūrisma galamērķi. Viņa uzsvēra, ka tūristu drošība viņiem vienmēr ir pirmajā vietā.
Vienlaikus medijos parādās virsraksti, ka ASV iesaka saviem pilsoņiem pamest Ēģipti vai atturēties no ceļojumiem uz turieni. Mitjakova skaidroja, ka šādi ieteikumi saistīti ar ASV drošības protokoliem kā vienai no konflikta pusēm.
Pēc Mitjakovas teiktā, oficiālie brīdinājumi attiecas tikai uz teritoriju aptuveni 20 kilometru zonā pie Ēģiptes un Lībijas robežas, kur ceļošana nav ieteicama. Viņa uzsvēra, ka Hurgada atrodas apmēram 1200 kilometrus no šīs zonas.
Tādējādi, pēc viņas teiktā, šobrīd nav pamata satraukumam. Viņa arī piebilda, ka to apstiprina uzņēmuma partneri Ēģiptē, un tūrisma sezona tur turpinās ierastajā režīmā.
Arī "Novatours" mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītājs Olevs Rīsbergs uzskata, ka šobrīd ceļotājiem uz Ēģipti, Turciju un Kipru nav tiešu draudu.
""Novatours" nepiedāvā saviem klientiem galamērķus, kas varētu būt bīstami atpūtai. Mēs rūpīgi sekojam situācijai visos mūsu galamērķos. Saņemam informāciju no dažādiem avotiem, sekojam līdzi draudu novērtējumiem un Ārlietu ministrijas ieteikumiem, kā arī katru dienu uzturam kontaktu ar ārvalstu partneriem," viņš sacīja.
Savukārt drošības situācija Turcijā nav mainījusies, un draudu līmenis nav pieaudzis.
"Šobrīd ceļotājus visvairāk var ietekmēt situācija Stambulas lidostā, caur kuru ziemas sezonas beigās notiek daļa mūsu tālo reisu un pārsēšanās uz eksotiskiem galamērķiem. Tā kā Stambula ir viena no svarīgākajām reģiona tranzīta lidostām, pašreizējās situācijas dēļ tur iespējamas reisu kavēšanās. Lidosta ir ļoti noslogota, un aviopārvadājumu apjoms šobrīd ir lielāks nekā parasti," norādīja tūrisma uzņēmuma pārstāvis.
Uzticies, bet pārbaudi
Apdrošināšanas kompānijas "If Kindlustus" ceļojumu un nelaimes gadījumu apdrošināšanas nodaļas vadītāja Kairita Luhta brīdina: "Ja cilvēks apzināti nolemj doties uz reģionu, par kuru Ārlietu ministrija ir izdevusi ceļošanas brīdinājumu vai pat neiesaka turp doties, ceļojumu apdrošināšanas aizsardzība nav spēkā."
"Šādā gadījumā mēs iesakām noteikti sazināties ar pakalpojuma sniedzēju: tūrisma aģentūru, aviokompāniju vai naktsmītņu pakalpojumu sniedzēju. Ja reiss tiek atcelts, primārās saistības gulstas uz pārvadātāju," viņa piebilda.
Latvijas Ārlietu ministrijas paziņojums (aktualizēts 8.03.2026.)
Tā kā drošības situācija reģionā ir nestabila, ministrija stingri aicina valstspiederīgos sekot vietējo oficiālo plašsaziņas līdzekļu paziņojumiem par drošības situācijas izmaiņām, kā arī ievērot vietējo varasiestāžu norādījumus.
Ministrija atgādina, ka gaisa telpa virs Tuvo Austrumu valstīm, izņemot Omānu, Jordāniju un Saūda Arābiju, joprojām ir slēgta, un regulāri tiek izsludinātas gaisa trauksmes.
Saskaņā ar Abū Dabī un Dubaijas lidostu sniegto informāciju tām šobrīd ir atļauts veikt ierobežotu skaitu reisu, un lidojumu grafiki var tikt koriģēti atbilstoši drošības situācijas attīstībai. Ceļotāji tiek aicināti nedoties uz lidostām, ja vien aviokompānija nav individuāli apstiprinājusi konkrētu izlidošanas laiku. Par aktuālo reisu statusu ieteicams sazināties ar attiecīgo aviokompāniju un sekot oficiālajiem paziņojumiem.
Šobrīd no Izraēlas var izceļot pa sauszemi uz Ēģipti caur Tabas robežšķērsošanas punktu. No Tabas lidostas ir iespējams izceļot uz vairākām Eiropas valstīm ar Izraēlas "Arkia", ISRAIR, Grieķijas "Blue Bird" un Kipras TUS. Pa sauszemi no Izraēlas var izceļot uz Jordāniju caur Akabas robežšķērsošanas punktu.
No Akabas lidostas Arkia uzsākusi lidojumus uz Atēnām. Informācija par aviobiļešu pieejamību pieejama aviokompāniju mājaslapās. Vienlaikus aicinām ceļotājus izvērtēt iespējamos riskus, kas saistīti ar ceļošanu pa sauszemi.
Nedēļas nogalē atsākās ierobežots lidojumu skaits no Ben Gurion lidostas uz vairākām Eiropas pilsētām. Lidojumus veiks Izraēlas aviolīnijas – El Al, ISRAIR, "Arkia", "Air Haifa". Informācija par biļešu pieejamību meklējama šo aviolīniju mājas lapās.
Apvienoto Arābu Emirātu valdība uzsver, ka drošības situācija valstī tiek kontrolēta, ceļotāji un valstī pastāvīgi dzīvojošie tiek aicināti saglabāt mieru un sekot oficiālajiem valdības paziņojumiem.
Šobrīd Apvienoto Arābu Emirātu robežas ar Omānu un Saūda Arābiju joprojām ir atvērtas, taču izceļošana caur šīm valstīm ir kļuvusi ļoti sarežģīta un prasa ilgu laiku. Izvēlēties šo maršrutu, ceļotājiem jāizvērtē iespējamie riski.