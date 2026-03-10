Aļonai Ostapenko Indianvelsas turnīrs beidzies.
Citi sporta veidi
Šodien 10:06
Pēc zaudējuma vienspēlēs Ostapenko dramatiskā cīņā izstājas arī no Indianvelsas dubultspēļu turnīra
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pirmdien Indianvelsas "WTA 1000" turnīra dubultspēļu sacensībās nepārvarēja otro kārtu.
Ostapenko pārī ar ASV tenisisti Heiliju Baptisti cīņā par vietu trešajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā ar 6-7 (7:9), 6-3, 9:11 piekāpās krievietei Mirrai Andrejevai un kanādietei Viktorijai Mboko. Par otrās kārtas sasniegšanu Latvijas tenisiste nopelnīja 120 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Jau vēstīts, ka pirmajā kārtā turnīra rīkotāju īpašo ielūgumu jeb "wild card" saņēmušās Ostapenko/Baptiste ar 6-2, 6-2 pārspēja Filipīnu sportisti Aleksandru Ealu un amerikānieti Ivu Joviču.
Ostapenko vienspēļu turnīrā aizkļuva līdz trešajai kārtai, kurā ar 6-4, 3-6, 2-6 piekāpās planētas piektajai raketei Džesikai Pegulai, nopelnot 65 vienspēļu ranga punktus. Turnīrs Indianvelsā norisinās cietā seguma kortos.