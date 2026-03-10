Bez Kristapa Porziņģa "Warriors" zaudē vienai no līgas vājākajām komandām
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien slimības dēļ nespēlēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" komanda viesos piekāpās Jūtas "Jazz" vienībai.
"Jazz" savā laukumā bija pārāka ar 119:116 (29:27, 30:28, 32:29, 28:32), sagādājot viesiem ceturto zaudējumu pēdējās piecās spēlēs. Porziņģis pēc vienas spēles aizvadīšanas sestdien atkal nebija komandas pieteikumā slimības dēļ. Toties laukumā atgriezās 40 mačus izlaidušais Sets Karijs, atzīmējoties ar 13 punktiem.
"Warriors" sastāvā ar 22 punktiem izcēlās De’Entonijs Meltons, bet 15 un 14 punktus guva attiecīgi Giļerme Karvalju du Santušs un Brendins Podziemskis. Uzvarētāju rindās astoņi spēlētāji gūtajos punktos sakrāja divciparu skaitli, bet rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Braiss Sensabo, kamēr Kaila Filipovska kontā 19 punkti un 15 izcīnītas bumbas zem groziem.
"Warriors" ar 32 uzvarām 60 spēlēs ieņem devīto vietu Rietumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Čikāgas "Bulls" basketbolistus.