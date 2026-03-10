Aculiecinieki novērš traģēdiju un izglābj Daugavā ielūzušu bērnu vēl pirms glābēju ierašanās
Foto: LETA/Paula Čurkste
Glābēji atgādina, ka ledus ūdenstilpēs patlaban ir ļoti nedrošs.
Sabiedrība

Aculiecinieki novērš traģēdiju un izglābj Daugavā ielūzušu bērnu vēl pirms glābēju ierašanās

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Salaspils pagastā vakar ap plkst. 13 Daugavas ledū ielūzis nepilngadīgais, kuru pirms glābēju ierašanās izglāba Valsts policijas darbinieki un garāmgājēji, aģentūru.

Aculiecinieki novērš traģēdiju un izglābj Daugavā ...

Vakar VUGD kopumā saņēma 38 izsaukumus.

Ugunsdzēsēji devās arī uz sešiem izsaukumiem, kuros dega kūla. Lielākais no kūlas ugunsgrēkiem dzēsts Krāslavas novada Izvaltas pagastā, kur tā dega viena hektāra platībā.

Tāpat saņemts izsaukums par piedegušu, bez uzraudzības atstātu ēdienu dzīvoklī.

VUGD atgādina, ka ledus ūdenstilpēs patlaban ir ļoti nedrošs. Paaugstinoties gaisa temperatūrai, ledus biezums samazinās, tas kļūst irdenāks, ūdens līmeņa svārstības to lauž un tādējādi tas kļūst vēl bīstamāks.

Tēmas

VUGDValsts policijaSalaspils112

Citi šobrīd lasa