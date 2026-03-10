Glābēji atgādina, ka ledus ūdenstilpēs patlaban ir ļoti nedrošs.
Aculiecinieki novērš traģēdiju un izglābj Daugavā ielūzušu bērnu vēl pirms glābēju ierašanās
Salaspils pagastā vakar ap plkst. 13 Daugavas ledū ielūzis nepilngadīgais, kuru pirms glābēju ierašanās izglāba Valsts policijas darbinieki un garāmgājēji, aģentūru.
Vakar VUGD kopumā saņēma 38 izsaukumus.
Ugunsdzēsēji devās arī uz sešiem izsaukumiem, kuros dega kūla. Lielākais no kūlas ugunsgrēkiem dzēsts Krāslavas novada Izvaltas pagastā, kur tā dega viena hektāra platībā.
Tāpat saņemts izsaukums par piedegušu, bez uzraudzības atstātu ēdienu dzīvoklī.
VUGD atgādina, ka ledus ūdenstilpēs patlaban ir ļoti nedrošs. Paaugstinoties gaisa temperatūrai, ledus biezums samazinās, tas kļūst irdenāks, ūdens līmeņa svārstības to lauž un tādējādi tas kļūst vēl bīstamāks.