Nākamnedēļ stājas spēkā atļautais braukšanas ātrums 30 km/h vairākās Rīgas apkaimju ielās
No 9. marta vairākās Rīgas apkaimēs – Ķīpsalā, Imantā, Ziepniekkalnā un Šķirotavā – tiks ieviests 30 km/h braukšanas ātruma ierobežojums atsevišķās ielās un to posmos, lai uzlabotu satiksmes drošību un pielāgotu braukšanas ātrumu esošajai ielu infrastruktūrai.
Visā Ķīpsalas apkaimē plānots ieviest 30 km/h ātruma ierobežojuma zonu, izņemot ielas, kurās jau ir noteikta dzīvojamā zona. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā šauro ielu profilu, kā arī intensīvo velosatiksmi un gājēju plūsmu. Ķīpsala ir apkaime ar būtisku velosatiksmes nozīmi un daudzām gleznainām pastaigu vietām, tādēļ zemāks atļautais braukšanas ātrums ir svarīgs, lai uzlabotu satiksmes drošību un nodrošinātu drošu, savstarpēji cieņpilnu mijiedarbību starp visiem satiksmes dalībniekiem.
Tāpat, lai uzlabotu satiksmes drošību un nodrošinātu esošajai infrastruktūrai atbilstošu braukšanas ātrumu, ielu posmos, kuros nav izbūvētas ietves, tiks samazināts maksimālais atļautais braukšanas ātrums Rājumsila ielas posmā starp Krustpils ielu un Dzirkaļu ielu.
Lai veicinātu drošāku satiksmes organizāciju un nodrošinātu ielas videi atbilstošu braukšanas ātrumu pirms gājēju šķērsošanas vietām un parka tuvumā, Ēbeļmuižas ielas posmā starp Valdeķu ielu un Līvciema ielu maksimālais atļautais braukšanas ātrums tiks samazināts līdz 30 km/h. Papildus tam pie gājēju šķērsošanas vietām tiks ierobežota transportlīdzekļu novietošana, lai uzlabotu gājēju redzamību un veicinātu drošāku satiksmi attiecīgajā ielas posmā.
Ierobežojums 30 km/h tiks ieviests arī Imantā - Skandu ielas posmā no Kurzemes prospekta 3B (vietā, kur beidzas ietve) līdz Skandu ielai 14 .