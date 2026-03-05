Kūstoša sniega dēļ Ropažu novadā applūst īpašums, evakuēti divi cilvēki
Šodien no applūdušas mājsaimniecības Ropažu novadā evakuēti divi cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
No rīta ap plkst. 10 VUGD saņēma informāciju no pašvaldības policijas, ka Ropažu novada Garkalnes pagastā no applūdušas mājsaimniecības nepieciešams evakuēt cilvēkus.
Glābēji, izmantojot specializēto aprīkojumu, nokļuva līdz ēkai un abus cilvēkus nogādāja drošībā. Teritorija bija applūdusi, jo īpašums atrodas zemā vietā, kur sakrājies ūdens no kūstoša sniega, savukārt aizsalušais novadgrāvis kavēja ūdens novadīšanu no teritorijas.
Kā informēja pašvaldībā, atbildīgie darbinieki situācijai ar minēto māju sekoja līdzi kopš pagājušās sestdienas.
Sociālais dienests ar iedzīvotājiem uzturēja kontaktus un līdzdarbojās. Piemēram, svētdien šiem iedzīvotājiem tika piegādāta pārtika. Tad viņi vēl neesot vēl nepiekrituši evakuēties.
Evakuētajiem iedzīvotājiem tiek sniegta nepieciešamā palīdzība.