ASV Tieslietu ministrija publicē vēl trīs miljonus lappušu no bēdīgi slavenā pedofila Epstīna lietas
ASV Tieslietu ministrija piektdien publiskojusi vēl vismaz trīs miljonus lappušu no pedofilijā un cilvēktirdzniecībā apsūdzētā finansista un prezidenta Donalda Trampa bijušā drauga Džefrija Epstīna lietas. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam.
Pakļaujoties republikāņu politiskajam spiedienam, ASV prezidents Donalds Tramps pagājušā gada novembrī parakstīja likumprojektu, kas Tieslietu ministrijai deva 30 dienas, lai publiskotu lielāko daļu ar Epstīnu saistīto lietu.
Tieslietu ministrija pēc tam, kad bija nokavējusi 19. decembra termiņu, kurā bija jāpublisko visi dokumenti, paziņoja, ka uzticējusi simtiem juristu pārskatīt dokumentus, lai noteiktu, kas ir jārediģē, lai aizsargātu seksuālās vardarbības upuru identitāti un neapdraudētu notiekošo izmeklēšanu.
Pārbaudāmo dokumentu skaits ir pieaudzis līdz aptuveni sešiem miljoniem, ieskaitot kopijas, norādīja ministrija.
Pirms Ziemassvētkiem Tieslietu ministrija publicēja tūkstošiem dokumentu, tostarp fotogrāfijas, interviju stenogrammas, zvanu žurnālus un citus materiālus. Daudzi no tiem jau bija publiski pieejami vai arī bija stipri rediģēti.