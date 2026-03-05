Naktī daudzviet veidosies migla
Piektdien naktī un no rīta daudzviet Latvijā veidosies migla, prognozē sinoptiķi.

Vietām gaidāma arī sarma un apledojuši autoceļi. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz -1..-7 grādiem.

Dienā lielā valsts daļā spīdēs saule, dažviet piekrastē iespējama migla. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra būs +1..+7 grādi, vietām valsts rietumu un centrālajā daļā tā pakāpsies līdz +10 grādiem.

Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Lēns ziemeļrietumu vējš pāries dienvidrietumu vējā. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz -2 grādiem, bet pēcpusdienā gaiss iesils līdz +9 grādiem.

