Dienvidkurzemes un Kuldīgas saimniecības aicinātas iesaistīties projektā “Ziemeļu saulgrieži”
Liepāja 2027 aicina Kurzemes lauku sētas piedalīties bezmaksas meistarklašu ciklā “Jāņi lauku sētās”, lai sagatavotos atvērtām Jāņu svinībām 2027. gada jūnijā, papildinot projektu “Ziemeļu saulgrieži”. Programma sniegs teorētiskas un praktiskas iemaņas tradīciju īstenošanā, ar pieteikšanos līdz 2026. gada 1. aprīlim.
Nodibinājums “Nodibinājums Liepāja 2027” (Liepāja 2027) aicina Liepājas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadu lauku sētas un mājsaimniecības, kuras vēlas atvērt savus pagalmus kopīgām Jāņu svinībām plašākai publikai un ārvalstu viesiem, piedalīties meistarklašu ciklā “Jāņi lauku sētās”. Pasākums jārealizē 2027. gada jūnijā, tā papildinot Liepāja - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027 projektu “Ziemeļu saulgrieži”.
Cikla mērķis ir veicināt latvisku un tradīcijām atbilstošu Jāņu svinēšanu Kurzemē, sniedzot teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas tām saimniecībām, kas 2027. gada jūnijā būs gatavas rīkot svētkus plašākai sabiedrībai.
Projektā var piedalīties arī Jāņu svinēšanas vietas, kuras iepriekš nav organizējušas publiskus pasākumus. Meistarklasēm īpaši aicināti pieteikties Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadu sētu saimnieki. No katras mājsaimniecības jāiesaistās vismaz diviem pārstāvjiem.
Meistarklases norisināsies Kazdangas kultūras namā. Vienas meistarklases ilgums ir piecas stundas. Katrā no tām paredzētas divas teorētiskas un divas praktiskas nodarbības. Meistarklases vadīs fokloristi Beatrise un Andris Kapusti. Katrā tikšanās reizē pieredzē dalīsies arī Kurzemes novada folkloras kopu vadītāji no Rucavas, Jūrkalnes un Snēpeles. Meistarklašu cikls noslēgsies ar dalību tradiconālās Jāņu svinībās Rīgā.
Pirmā meistarklase notiks 11. aprīlī plkst. 11.00, kad dalībnieki izzinās Jāņu tradīciju atspoguļojumu pētniecībā, publikācijās un digitālajos resursos, analizēs svētku simboliku, norises ciklu un dziesmu tradīcijas, kā arī praktiski apgūs dziesmas, rotaļas un dančus. Meistarklasi papildinās Rucavas etnogrāfiskā ansambļa un Liepāja 2027 vēstneses Staņislavas Skudiķes pieredzes stāsts par Jāņu svinēšanu Rucavā.
25. aprīļa meistarklase tiks veltīta Jāņu svētku norisēm un rituāliem - no priekšjāņiem līdz Saulgriežu naktij - praktiski apgūstot ugunskura veidošanu, svētku atribūtu darināšanu, vainagu pīšanu un tradicionālo ēdienu gatavošanu. Dalībnieki varēs apgūt lokālajām tradīcijām raksturīgās melodijas un tekstus. Jūrkalnes tautas nama vadītāja Kristīne Skrulle dalīsies pieredzē par Jāņu svinēšanu Jūrkalnē un svētku “Vasaras saulgrieži Jūrkalnes Ugunspļavā” organizēšanu.
16. maijā dalībnieki varēs apgūt jaunas rotaļas un dančus, kā arī praktizēs aplīgošanu un apdziedāšanos. Nodarbību noslēgs svētku “Jāņi Kalna Āzeros” organizatores Lauras Kārkliņas lekcija un tradicionālās virtuves degustēšana.
11. jūnijā dalībnieki praktiski līdzdarbojas svētku rituālajās norisēs kultūrkrogā “Labietis” Rīgā.
Meistarklašu ciklam iespējams reģistrēties līdz 2026. gada 1. aprīlim, aizpildot tiešsaistes anketu: https://forms.gle/MoQTGXi4tmWgtsXW9
Dalība meistarklasēs ir bezmaksas.
Pēc meistarklašu cikla noslēguma, dalībniekiem būs iespēja pieteikties līdzfinansējumam nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” konkursā "Jāņi lauku sētās 2027".
Projektu “Ziemeļu saulgrieži” realizē nodibinājums “Nodibinājums Liepāja 2027”. Kopējais projekta finansējums ir 468 310 eiro: līdzfinansē Liepājas valstpilsēta - 33 667 eiro, Dienvidkurzemes novada pašvaldība - 50 000 eiro, Kuldīgas novada pašvaldība - 20 000 eiro un Latvijas Republikas Kultūras ministrija - 364 643 eiro apmērā. Atbalsta galvenais partneris vides izglītības un ilgtspejas jomā AS “CleanR Grupa” un mobilitātes partneris - transporta pārvadātājs SIA “Lux Express Latvia”.