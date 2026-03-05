VIDEO: “Palieciet mājās!” mudina Kataras Iekšlietu ministrija. Dohā dzirdami spēcīgi sprādzieni
Vairāki sprādzieni ceturtdien nodārdēja virs Kataras galvaspilsētas Dohas tikai dažas stundas pēc tam, kad amatpersonas bija paziņojušas, ka evakuē iedzīvotājus, kas dzīvo ASV vēstniecības tuvumā.

Izraēla un ASV sestdien sāka triecienus Irānai. Irāna veikusi atbildes triecienus Izraēlai un ASV militārajām bāzēm Persijas līča valstīs.

Ziņu aģentūras AFP žurnālisti, kas atrodas Dohā, ceturtdienas sprādzienus raksturoja kā vienus no intensīvākajiem kopš sestdienas.

Dohā pie horizonta redzams melnu dūmu stabs.

Sprādzieni ceturtdien bija dzirdami arī Bahreinas galvaspilsētā Manamā.

Saūda Arābijā amatpersonas paziņoja, ka ir pārtvertas trīs spārnotās raķetes un vairāki droni.

Kuveitas piekrastes ūdeņos tankkuģis cietis sprādzienā, un tas izraisījis naftas noplūdi, ziņoja Lielbritānijas jūras drošības aģentūra.

Irānas Revolūcijas gvarde paziņoja, ka tai ir "pilnīga kontrole" pār Hormuza šaurumu, kas ir kritiski svarīgs globālajiem naftas pārvadājumiem.

Kataras Iekšlietu ministrija platformā “X” raksta: “Kataras Iekšlietu ministrija mudina visus palikt mājās, ēkās un izvairīties no došanās ārā, ja tas nav absolūti nepieciešams {..}.”

