VIDEO: “Palieciet mājās!” mudina Kataras Iekšlietu ministrija. Dohā dzirdami spēcīgi sprādzieni
Vairāki sprādzieni ceturtdien nodārdēja virs Kataras galvaspilsētas Dohas tikai dažas stundas pēc tam, kad amatpersonas bija paziņojušas, ka evakuē iedzīvotājus, kas dzīvo ASV vēstniecības tuvumā.
Izraēla un ASV sestdien sāka triecienus Irānai. Irāna veikusi atbildes triecienus Izraēlai un ASV militārajām bāzēm Persijas līča valstīs.
Ziņu aģentūras AFP žurnālisti, kas atrodas Dohā, ceturtdienas sprādzienus raksturoja kā vienus no intensīvākajiem kopš sestdienas.
Dohā pie horizonta redzams melnu dūmu stabs.
Qatar's Ministry of Defense has announced that the country has been subjected to an Iranian rocket attack, with air defense systems actively intercepting the threat over Doha
Authorities have urged citizens, residents, and visitors to remain calm, follow official…
Sprādzieni ceturtdien bija dzirdami arī Bahreinas galvaspilsētā Manamā.
Saūda Arābijā amatpersonas paziņoja, ka ir pārtvertas trīs spārnotās raķetes un vairāki droni.
Qatar's Defense Ministry confirms the country was "subjected to a missile attack" with air defense systems intercepting strikes.
Intercepts rattled buildings across Doha around 11:55 a.m. local time.
At least 2 more rounds of interceptions followed shortly after.
Kuveitas piekrastes ūdeņos tankkuģis cietis sprādzienā, un tas izraisījis naftas noplūdi, ziņoja Lielbritānijas jūras drošības aģentūra.
Irānas Revolūcijas gvarde paziņoja, ka tai ir "pilnīga kontrole" pār Hormuza šaurumu, kas ir kritiski svarīgs globālajiem naftas pārvadājumiem.
Kataras Iekšlietu ministrija platformā “X” raksta: “Kataras Iekšlietu ministrija mudina visus palikt mājās, ēkās un izvairīties no došanās ārā, ja tas nav absolūti nepieciešams {..}.”
Notice regarding the necessity of remaining inside homes and buildings and not going out except when necessary, while adhering to the official instructions issued by the competent authorities.