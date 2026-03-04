Izraēlas armija iegājusi Libānas dienvidu pilsētā
Izraēlas armija trešdien iegājusi Libānas dienvidu pilsētā Hiamā, kas atrodas aptuveni sešus kilometrus no Izraēlas robežas, vēsta Libānas mediji.
Izraēla šodien intensīvi apšauda Libānas dienvidus ar artilēriju, kā arī veic uzlidojumus no gaisa.
Libānieši, kas dzīvo uz dienvidiem no Litani upes, ziņoja, ka saņēmuši brīdinājumus nekavējoties evakuēties.
Izraēlas armijas preses pārstāvis arābu valodā platformā "X" paziņoja, ka civiliedzīvotājiem, kas dzīvo uz dienvidiem no Litani upes, jādodas uz ziemeļiem, un brīdināja, ka armija ir "spiesta veikt militāras darbības" pret kaujinieku grupējumu "Hizbollah" šajā teritorijā.
Izraēlas militārie spēki ir izdevuši brīdinājumus par evakuāciju gandrīz 30 pilsētu un ciematu iedzīvotājiem Libānas dienvidos.
Avots Libānas armijā ziņu aģentūrai DPA pastāstīja, ka 15 minūšu laikā tika veikti aptuveni 30 triecieni teritorijās uz dienvidiem no Litani upes. Avots piebilda, ka parasti gaisa triecieni pastiprinās pirms sauszemes spēku iebrukuma.
"Hizbollah" paziņoja, ka viņi atbildējuši, izšaujot raķetes pret Izraēlas patruļu.
Izraēlas armija ziņoja, ka vairāki no Libānas raidītie šāviņi tika pārtverti, un ziņu par cietušajiem nav.
Tikmēr cilvēkus Libānas galvaspilsētā Beirūtā pārņēmušas bailes, ka triecieni varētu skart ne tikai "Hizbollah" bastionus. Kāda Beirūtas ārste DPA norādīja, ka, triecieniem pastiprinoties, Libānas veselības aprūpes sistēma var tikt pārslogota. "Slimnīcas nav pilnībā sagatavotas plašākam karam," viņa piebilda.
Libānas Veselības ministrija ziņoja, ka Izraēlas gaisa triecienā sabombardēta kāda ēka blakus vienai no galvaspilsētas slimnīcām, ievainojot vairākus slimnīcas darbiniekus. Ministrija aicināja nodrošināt medicīnas iestāžu aizsardzību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un Ženēvas konvenciju.
Iepriekš trešdien Izraēlas triecienos cieta viesnīca un dzīvojamo ēku komplekss Beirūtas piepilsētā netālu no prezidenta pils. Šajā uzbrukumā tika ievainoti pieci cilvēki, no kuriem viens guva smagus ievainojumus, DPA pastāstīja viesnīcas īpašnieks.
Izraēlas armija šorīt paziņoja, ka sākusi triecienus "Hizbollah" infrastruktūrai Beirūtā, un norādīja, ka sīkāka informācija tiks sniegta vēlāk.
Pēc aculiecinieku teiktā, visu rītu iznīcinātāji turpināja bombardēt galvaspilsētas dienvidu priekšpilsētas.
Izraēla turpināja uzbrukumus arī citās Libānas daļās. Gaisa triecienā dzīvojamai ēkai Baalbekā, Libānas austrumos, tika nogalināti seši cilvēki un 15 ievainoti.
Pēc Libānas Veselības ministrijas ziņām triecienos piekrastes pilsētā Saadijatā un citās vietās tika nogalināti seši cilvēki un vēl astoņi ievainoti.
Libānas Veselības ministrija otrdien paziņoja, ka kopš pirmdienas Izraēlas triecienos ir nogalināti vismaz 50 cilvēki un ievainoti vairāk nekā 300 cilvēki.