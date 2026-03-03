Sagrautā "Jamaa Islamiya" mītne Saidā
Izraēla sagrauj islāmistu grupējuma "Jamaa Islamiya" galveno mītni Libānā
Izraēla otrdien devusi triecienu islāmistu grupējuma "Jamaa Islamiya" galvenajai mītnei Saidā Libānas dienvidos, ziņo Libānas mediji.
Saida relatīvi maz cieta iepriekšējā Izraēlas karā ar Libānas šiītu teroristisko grupējumu "Hezbollah", kas noslēdzās ar 2024. gada novembra pamieru.
Septiņstāvu ēka triecienā gandrīz pilnībā sagrauta, un uz notikuma vietu dodas ātrās palīdzības mašīnas, no notikuma vietas ziņo aģentūras AFP fotogrāfs.
Vēlāk Izraēlas armija izplatīja aicinājumu evakuēt vēl kādu ēku Saidā, norādot, ka tiks dots trieciens "Hezbollah" militārajai infrastruktūrai.