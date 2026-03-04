Bez "Gucci" un "Louis Vuitton": Tuvajos Austrumos masveidā slēdz luksusa zīmolu veikalus
Karadarbības dēļ Irānā luksusa preču tirgū Tuvajos Austrumos iestājies haoss — daudzi veikali Dubaijā un citos lielajos tirdzniecības centros tiek slēgti.
Mazumtirdzniecības grupa "Chalhoub Group", kas reģionā pārvalda aptuveni 900 zīmolu veikalus, tostarp "Versace", "Jimmy Choo" un "Sephora", paziņojusi, ka tās veikali Bahreinā ir pilnībā slēgti. Citos tirgos — Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), Saūda Arābijā un Jordānijā — tirdzniecības vietas pagaidām ir atvērtas, taču darbinieki var izvēlēties nākt vai nenākt uz darbu, vēsta aģentūra "Reuters".
"Mēs strādājam ar nelielu komandu, ko veido tie darbinieki, kuri brīvprātīgi piekrituši strādāt un jūtas droši veikalā," norādījusi "Chalhoub Group" komunikācijas viceprezidente Linna al Hatiba.
Arī luksusa preču konglomerāts "Kering", kam pieder zīmols "Gucci", informējis par pagaidu veikalu slēgšanu AAE, Kuveitā, Bahreinā un Katarā.
Tikmēr e-komercijas gigants "Amazon" slēdzis savu loģistikas centru Abū Dabī, apturējis piegādes visā reģionā un devis rīkojumu darbiniekiem Saūda Arābijā un Jordānijā palikt telpās.
Reaģējot uz karadarbību un investoru bažām par tās sekām, 2.martā biržās bija vērojams ievērojams kritums luksusa preču sektorā — grupu LVMH, "Hermes" un "Cartier" īpašnieka "Richemont" akciju cenas samazinājās par 4% līdz 5,7%.
Analītiķi norāda, ka Tuvie Austrumi veido aptuveni 5% līdz 10% no globālā luksusa preču tirgus, taču pēdējā laikā reģions izcēlies ar strauju pārdošanas apjomu pieaugumu. Papildu risks saistīts ar tūrismu — ja pircēji no Tuvajiem Austrumiem nevarēs ceļot uz tādām modes metropolēm kā Parīze vai Milāna, tas negatīvi ietekmēs luksusa preču pārdošanas rādītājus arī Eiropā, padarot situāciju zīmoliem vēl draudīgāku.
Rietumvalstu eksperti brīdina, ka karš Tuvajos Austrumos var nopietni ietekmēt Eiropas Savienības ekonomiku. Triecieni pa Irānu jau izraisījuši strauju energoresursu cenu kāpumu. Ilgstoša militārā kampaņa varētu apdraudēt eirozonas ekonomikas atlabšanu un veicināt inflāciju, ar kuru Eiropas Centrālā banka aktīvi cīnās.