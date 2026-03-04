“Nav svarīgi, kā viņu sauc vai kur slēpjas” - Izraēla draud vērsties pret nākamo Irānas līderi
Izraēlas augstā līdera ajatollas Ali Hameneji pēctecis, kas radīs draudus Izraēlai un ASV, tiks uzskatīts par viennozīmīgu iznīcināšanas mērķi, trešdien sociālajā tīklā "X" paziņoja Izraēlas aizsardzības ministrs Israels Kacs.
Hameneji tika nogalināts Izraēlas un ASV triecienos sestdien.
Nākamais Irānas līderis, "kas turpinās un vadīs Izraēlas iznīcināšanas plānu, apdraudēs ASV, brīvo pasauli un reģiona valstis, kā arī apspiedīs Irānas tautu, būs nepārprotams mērķis iznīcināšanai", brīdināja Kacs.
"Nav svarīgi, kāds ir viņa vārds vai vieta, kur viņš slēpjas," norādīja ministrs.
Izraēla turpinās sadarboties ar ASV, lai iznīcinātu Irānas režīma spēkus un radītu Irānas tautai apstākļus, kas tai ļautu režīmu gāzt un aizstāt.
Irānā otrdien tikusies Ekspertu asambleja, kas ir atbildīga par nākamā Irānas augstā līdera ievēlēšanu, un nogalinātā ajatollas Ali Hameneji dēls kļuvis par nepārprotamu favorītu, vēsta laikraksts "New York Times", atsaucoties uz trim Irānas amatpersonām, kas ir pazīstamas ar diskusijām.
Bija plānots, ka jau trešdienas rītā Modžtaba Hameneji tiks pasludināts par sava tēva pēcteci, taču tad radās bažas, ka tas varētu padarīt viņu par ASV un Izraēlas mērķi, sacīja sarunu dalībnieki.
Modžtabam Hameneji ir ciešas saites ar Islāma revolūcijas gvardes korpusu, un tieši gvarde rosinājusi viņa ievēlēšanu, norādot, ka viņš ir kvalificēts vadīt Irānu šajā krīzes laikā, vēsta laikraksts.