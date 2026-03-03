Izraēlā pēc raķešu triecieniem vairāki ievainotie.
Pasaulē
Šodien 17:09
Izraēlā Irānas raķešu triecienā ievainoti vairāki cilvēki
Izraēlā pēdējos Irānas raķešu triecienos ievainoti septiņi cilvēki, otrdien pavēstīja Izraēlas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests "Magen David Adom" (MDA).
"Trīs notikumu vietās Izraēlas vidienē MDA paramediķi sniedz medicīnisko palīdzību septiņiem ievainotiem cilvēkiem," teikts paziņojumā.
Palīdzība tiek sniegta aptuveni 40 gadus vecai sievietei, kas pēc sprādzienā gūtajiem savainojumiem ir vidēji smagā stāvoklī. Vēl sešiem cietušajiem ir viegli savainojumi. Viņus savainojušas stikla lauskas, un gūti citi ar sprādzienu saistīti savainojumi.
Policisti darbojas vairākās vietās valsts vidienē un Telavivas rajonā, kur bija nokrituši šrapneļi, pavēstīja policija.