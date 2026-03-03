Izraēla veikusi gaisa triecienus Irānas prezidenta birojam un drošības padomes ēkai.
Pasaulē
Šodien 13:17
Izraēla veikusi gaisa triecienus Irānas prezidenta birojam un Nacionālās drošības padomes ēkai Teherānā, otrdien paziņojusi Izraēlas armija.
"Izraēlas gaisa spēki (..) naktī uzbruka un sagrāva objektus Irānas teroristiskā režīma vadības kompleksā Teherānas centrā," paziņoja armija.
Jau ziņots, ka ASV un Izraēla sestdien sāka liela mēroga ofensīvu pret Irānu, kas atbildējusi ar raķešu un dronu triecieniem ASV bāzēm vairākās Persijas līča valstīs.