Eksperti iesaka veidu, kā lidmašīnas salonā likumīgi ienest vairāk mantu
Lai gan lidsabiedrības arvien stingrāk kontrolē rokas bagāžas izmērus un svaru, pieredzējuši ceļotāji atraduši veidu, kā lidmašīnas salonā likumīgi ienest vairāk personīgo mantu, izmantojot lidostas beznodokļu zonas (duty-free) iepirkumu maisiņus.
Lielākā daļa aviokompāniju nosaka striktus ierobežojumus bagāžai, ko pasažieris drīkst ņemt līdzi salonā. Parasti bez maksas atļauta viena "personīgā manta" (piemēram, rokassomiņa vai datorsoma), kas jānovieto zem sēdekļa. Par lielāku rokas bagāžu, kas ievietojama augšējos plauktos, bieži tiek prasīta papildu samaksa.
Lai palielinātu līdzņemamo mantu apjomu, nepārsniedzot noteiktos limitus, tiek ieteikts izmantot stingra papīra vai kartona maisiņu ar kāda pazīstama zīmola logotipu, kas bieži sastopams lidostu veikalos. Šāds iepakojums vizuāli tiek uztverts kā pirkums, kas veikts jau pēc drošības kontroles un pases pārbaudes iziešanas, atrodoties beznodokļu tirdzniecības zonā.
Kritiskais punkts, kur lidsabiedrības darbinieki visbiežāk pārbauda somu skaitu un svaru, ir iekāpšanas sektors. Tā kā pasažieriem ir tiesības iepirkties duty-free veikalos pirms izlidošanas, personāls parasti nepievērš pastiprinātu uzmanību šādiem iepirkumu maisiņiem un tos papildus nesver.
Ieteikums paredz ievietot nepieciešamās papildu mantas zīmola maisiņā, bet ticamības nolūkā virspusē uzlikt kādu tipisku duty-free preci, piemēram, šokolādi vai konfekšu kārbu. Tādējādi tiek radīts iespaids par tikko veiktu pirkumu, un pasažieris faktiski iegūst iespēju ienest salonā vēl vienu somu, neriskējot ar bagāžas pārsniegumu.
Vienlaikus ceļotāji tiek aicināti pirms lidojuma rūpīgi iepazīties ar konkrētās aviokompānijas noteikumiem. Īpaši zemo cenu lidsabiedrībām noteikumos var būt atrunāts, ka arī duty-free pirkumi tiek ieskaitīti kopējā rokas bagāžas vienību skaitā, kas var radīt nepieciešamību par tiem piemaksāt.