Izraēla ziņo par triecienu slepenam pazemes kodolobjektam pie Teherānas
Izraēlas armija otrdien paziņoja, ka tā Irānā veikusi triecienu pazemes kodolobjektam, kur, kā tiek apgalvots, zinātnieki slepeni izstrādājuši galveno kodolieroču sastāvdaļu.
Izraēla pērn jūnijā veica triecienus vairākiem Irānas kodolobjektiem, un armija tagad klāsta, ka izsekojusi Irānas zinātniekus līdz "viņu jaunajai atrašanās vietai šajā objektā tādā veidā, kas ļāva precīzi uzbrukt slepenajam pazemes kompleksam".
Armija arī parādīja karti, kurā redzams objekts Teherānas austrumu nomalē.
"Šajā vietā kodolzinātnieku grupa slepeni darbojās, lai izstrādātu galveno kodolieroču komponentu," pauda armija, pazemes objektu dēvējot par "Minzadehei".
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu sestdien paziņoja par kopīgas militāras ofensīvas sākšanu ar ASV pret Irānu, lai novērstu, kā viņš to raksturoja, "eksistenciālos draudus", ko rada Irānas kodolprogramma un ballistisko raķešu programma.
Izraēlas amatpersonas apgalvo, ka Teherāna ir pastiprinājusi centienus iegūt kodolieročus kopš pagājušā gada jūnija 12 dienu kara beigām, ko uzsāka Izraēla un kura laikā ASV bombardēja trīs kodoliekārtas, arī urāna bagātināšanas rūpnīcu.
ASV prezidents Donalds Tramps dažas dienas vēlāk paziņoja, ka Savienotās Valstis ir "iznīcinājušas" Irānas kodolprogrammu.
Irāna konsekventi noliedz, ka vēlas iegūt kodolieročus, un aizstāv savas tiesības bagātināt urānu miermīlīgiem mērķiem.
Tomēr Teherānas veiktā urāna bagātināšana līdz 60%, kas pārsniedz civilām vajadzībām nepieciešamo līmeni, ir pastiprinājusi bažas.