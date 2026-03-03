Trīs cilvēki pie ĀM protestē pret ASV un Izraēlas rīcību
Otrdienas rītā daži cilvēki pie Latvijas Ārlietu ministrijas (ĀM) protestēja pret ASV un Izraēlas agresiju.
Atnākuši bija trīs cilvēki ar plakātu un megafonu, kā arī daži, kuri šīs norises vēroja un iemūžināja. Uz melna plakāta ar gaišiem burtiem tika uzrakstīts aicinājums: "Baiba neesi netīra grīdas lupata! Esi konsekventa politiķe - nosodi ASV un Izraēlas agresiju!" Savukārt megafonā tika izkliegti dažādi aicinājumi, tostarp izslēgt ASV no NATO.
Protestētāji pārmeta ārlietu ministrei Baibai Bražei (JV) to, ka viņa nav uzskatījusi par vajadzīgu izteikt līdzjūtību Irānai un nosodīt pret to vērsto agresiju. Akcijas rīkotāji novēlēja Irānas tautai uzvarēt agresorus ASV un Izraēlu, jo jebkuram esot tiesības būt brīvam un neatkarīgam, tajā skaitā arī Irānai.
Piketētāji nosauca Braži par komunisti un pauda, ka irāņiem ir jāpalīdz ne mazāk ka ukraiņiem. Viņuprāt, klusējošais vairākums Latvijā iestājas par Irānu.
Pasākumu uzraudzīja daži policijas darbinieki, kuri pirms akcijas sākuma palūdza protestētājiem uzrādīt saskaņojumu.
Pēc aptuveni 30 minūtēm protests noslēdzās.
Par plānoto akciju pie ĀM iepriekš plašsaziņas līdzekļus bija informējis tās rīkotājs "Pride.lv" redaktors Maigurs Skangalis. Protesta akcijas laikā citastarp izskanēja, ka akcijai neesot nekāda sakara ar gejiem.
Kā iepriekš informēja Skangalis, sapulces mērķis esot panākt Latvijas amatpersonu nosodījuma paušanu pret ASV un Izraēlas agresiju, apturēt ASV un Izraēlas preču un pakalpojumu izplatīšanu Latvijā, kā arī izslēgt ASV no NATO.
Kā noskaidroja Rīgas domē, pasākuma rīkotāji bija norādījuši, ka sapulcē varētu piedalīties aptuveni 20 cilvēki.
Pašvaldībai nebija iemeslu pasākuma rīkošanu neļaut, jo tas atbilda likumam Par sapulcēm, gājieniem un piketiem.
Kā ziņots, kopš sestdienas, 28. februāra, Izraēla un ASV ir veikušas triecienus simtiem mērķu Irānā, vēršoties pret raķešu palaišanas vietām, ar Teherānas kodolprogrammu saistītiem objektiem, armijas štābiem un politiskajiem līderiem.
Uzbrukumā likvidēts Irānas teokrātiskā režīma augstākais vadonis ajatolla Ali Hamenei.
Izraēla un ASV uzstāj, ka uzbrukuma mērķis ir novērst draudus, ko rada Irānas raķešu spējas un kodolprogrammas, kā arī dot irāņiem iespēju gāzt savu valdību.
Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Persijas līča valstīs.