Ekrānuzņēmums no instagram.com/aelitakra01
Šodien 18:38
Aelitai Krasiļščikovai 29. vieta pasaules junioru čempionātā tramplīnlēkšanā ar slēpēm
Latvijas sportiste Aelita Krasiļščikova trešdien Norvēģijā pasaules junioru čempionātā tramplīnlēkšanā ar slēpēm ierindojās 29. pozīcijā.
Par uzvarētāju kļuva čehiete Anežka Indračkova, kurai padevās 95 un 98 metrus tāli lēcieni, summā iekrājot 236,2 punktus. Čehijas sportiste abos lēcienos sasniedza labākos rezultātus.
Otrā, zaudējot par 2,3 punktiem, bija norvēģiete Ingvilla Mitskogena, bet somiete Sofija Matila, kura pēc pirmā lēciena bija astotā, piekāpās par 6,5 punktiem un ieņēma trešo vietu.
Krasiļščikova pirmajā lēcienā sasniedza 93 metru atzīmi un ieņēma 21. vietu, kvalificējoties otrajam lēcienam, kas viņai padevās 77 metrus tāls. Ar summā iekrātiem 167,6 punktiem Latvijas pārstāvē noslēdza sacensības 29. vietā 50 sportistu konkurencē.
Pasaules junioru čempionāts Lillehammerē norisināsies līdz svētdienai.