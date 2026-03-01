“Neviens nespēj noticēt mūsu panākumiem - 48 līderu vairs nav!” Tramps par triecieniem Irānai
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien paziņojis, ka ASV un Izraēlas triecienos likvidēti 48 Irānas līderi.
"Neviens nespēj noticēt mūsu panākumiem. Uz sitienu 48 (irāņu) līderu vairs nav. Un tas strauji attīstās," intervijā televīzijas kanālam "Fox News" norādīja Tramps.
Kā ziņots, sestdien uzsāktajos triecienos Irānai likvidēts teokrātiskā režīma augstākais vadonis ajatolla Ali Hamenei.
Irānas valsts televīzija iepriekš svētdien pavēstīja, ka sestdienas triecienos ASV un Izraēla likvidējusi arī Irānas armijas štāba priekšnieku Abdolrahimu Musavu un aizsardzības ministru Azizu Nasirzadehu, kā arī Revolucionārās gvardes komandieri Mohammadu Pakpuru un Aizsardzības padomes vadītāju Ali Šamhani.
Televīzijas paziņojumā teikts, ka augstākās militārpersonas gājušas bojā Aizsardzības padomes sēdes laikā un ka vēlāk tikšot paziņoti citu nogalināto vārdi.
Vēlāk svētdien irāņu mediji apstiprināja, ka nogalināts arī policijas izlūkošanas nodaļas priekšnieks Golamreza Rezajans un bijušais Irānas prezidents Mahmuds Ahmadinedžads.