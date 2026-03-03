Turīgie iedzīvotāji panikā caur tuksnesi bēg no Dubaijas: par lidojumu uz Eiropu gatavi atdot simtiem tūkstošus eiro
Pieaugot militārajai spriedzei un raķešu draudiem Tuvajos Austrumos, turīgākie Apvienoto Arābu Emirātu iedzīvotāji un investori steigšus cenšas atstāt nemierīgo reģionu. Par iespēju nokļūt drošībā Eiropā vai ASV šobrīd tiek prasītas astronomiskas summas, kas mērāmas simtos tūkstošu dolāru.
Vēl pirms neilga laika Dubaija un Abū Dabī, kurās uz dzīvi apmetušies vieni no turīgākajiem pasaules iedzīvotājiem, tika uzskatītas par drošības un stabilitātes salām tuksneša vidū. Tomēr Irānas īstenotie gaisa uzbrukumi, kas skāruši pat prestižākos rajonus, situāciju ir mainījuši. Kā ziņo britu izdevums "Daily Mail", turīgie iedzīvotāji tagad masveidā kravā somas un ir gatavi šķirties no ievērojamām summām, lai pamestu nemierīgo reģionu.
Pieprasījums pēc privātajiem lidojumiem ir pārsniedzis jebkādas prognozes, liekot aviācijas uzņēmumiem un drošības firmām strādāt ārkārtas režīmā. Tā kā tiešie lidojumi no Emirātiem kļuvuši sarežģītāki un riskantāki, par galveno evakuācijas mezglu kļuvusi Saūda Arābija, kuras galvaspilsētas lidosta ir viena no retajām šajā reģionā, kas joprojām darbojas. Turklāt valsts ir maksimāli vienkāršojusi vīzu izsniegšanas procesu, lai operatīvi uzņemtu tos, kuri spēj samaksāt par šo "dzīvības koridoru". Evakuējamo vidū ir globālu finanšu uzņēmumu vadošie darbinieki un īpaši turīgas personas, kuras reģionā atradās atvaļinājumā vai darījumu braucienā.
Lai tur nokļūtu tiek īstenota sarežģīta un bīstama loģistikas shēma, kas vairāk atgādina saspringtu Holivudas trillera scenāriju, nevis ierastu ceļojumu - elitei vispirms apsardzes pavadībā bruņotos džipos jāšķērso tuksnesis līdz pat Rijādai. Brauciens ilgst desmit stundas. Pēc tam klienti tiek nogādāti lidostā, no kurienes privātās lidmašīnās dodas tālāk uz Rietumu metropolēm — Londonu, Parīzi vai Ņujorku.
Milzīgais pieprasījums ir izraisījis lavīnveida cenu kāpumu visā pakalpojumu ķēdē, padarot pat vienkāršākos loģistikas posmus vairākas reizes dārgākus. Par lidojumu ar privāto lidmašīnu no Rijādas uz Eiropu šobrīd tiek prasīti līdz pat 322 000 eiro. Cenas kāpušas arī citiem pakalpojumiem, taču milzīgā pieprasījuma dēļ tos praktiski nav iespējams dabūt — piemēram, personīgo miesassargu pakalpojumi un bruņoto auto noma nu jau ir kļuvuši par deficītu.
Lai gan Saūda Arābijai iepriekš bija izdevies izvairīties no lielākajiem Irānas triecieniem, pirmdien daļēji tika apturēta Rastanūras naftas pārstrādes rūpnīcas darbība Persijas līča piekrastē pēc uzbrukuma, kura dēļ šajā kompleksā izcēlies ugunsgrēks. Analītiķi norāda, ka uzbrukums Rastanūras naftas pārstrādes rūpnīcai iezīmē nozīmīgu konflikta eskalāciju, jo tagad Irāna ir vērsusi uzmanību uz Persijas līča enerģētikas infrastruktūras objektiem. Šis uzbrukums, visticamāk, arī mudinās Saūda Arābiju un citas Persijas līča kaimiņvalstis pievienoties ASV un Izraēlas militārajām operācijām pret Irānu, pieļauj analītiķi.
Jau vēstīts, ka ASV un Izraēla sestdien sāka liela mēroga ofensīvu pret Irānu, izraisot eskalāciju reģionā, jo Irāna atbildēja, raidot raķetes uz ASV bāzēm vairākās Persijas līča valstīs.