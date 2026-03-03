Trilleris Rīgas ielās: bez apskates, apdrošināšanas un ar svešām numurzīmēm - jaunietis ar “BMW” bēg no policijas.VIDEO
Svētdien, 1. martā, Rīgā Valsts policija pēc pakaļdzīšanās aizturējusi kādu 2005. gadā dzimušu jaunieti. Bēgšanas laikā autovadītājs pārkāpa virkni ceļu satiksmes noteikumus, tai skaitā palielināja braukšanas ātrumu līdz pat 200 km/h.
Likumsargi Gustava Zemgala gatvē, veicot satiksmes uzraudzību ar netrafarēto automašīnu, fiksēja automašīnu "BMW", kas vietā, kur atļautais ātrums ir 70 km/h, apsteidza dienesta transportlīdzekli, braucot ar 117 km/h.
Likumsargi pieņēma lēmumu apturēt pārgalvīgo “BMW” vadītāju un, ieslēdzot bākugunis un speciālo skaņas signālu, deva rīkojumu spēkrata vadītājam apturēt transportlīdzekli. “BMW” vadītājs braukšanas ātrumu nesamazināja, bet turpināja kustību – likumsargi atkārtoti vairākkārt deva rīkojumu apturēt transportlīdzekli, bet “BMW” vadītājs, joprojām rupji ignorējot policistu prasības apturēt transportlīdzekli, palielināja ātrumu līdz pat 200 km/h un turpināja bēgt Viestura prospekta virzienā.
Pārgalvīgais “BMW” vadītājs turpināja bēgt Berģu virzienā un rupji pārkāpa gan atļauto braukšanas ātrumu, gan citus ceļu satiksmes noteikumus. Likumsargi vadītājam vairākkārt izteica prasību apturēt transportlīdzekli, bet viņš turpināja ignorēt policistu prasības apturēt spēkratu, tādēļ tika piesaistīti Valsts policijas papildspēki.
Turpinot kustību pa Jaunciema gatvi, viena no likumsargu automašīnām nošķērsoja ceļu bēgošajam autovadītājam, tādejādi viņu apturot, taču pirms “BMW” vadītājs apstājās, viņš aizķēra otru policijas automašīnu. Pēc transportlīdzekļa apturēšanas Valsts policijas darbinieki konstatēja, ka automašīnu vadīja 2005. gadā dzimis jaunietis.
Tāpat likumsargi konstatēja, ka transportlīdzeklim ir uzstādītas numura zīmes, kuras neatbilst reģistrācijas dokumentiem, kā arī transportlīdzeklim noteiktā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate un nav izdarīt tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Par šiem pārkāpumiem un par atļautā braukšanas ātruma pārkāpumu Valsts policija uzsāka administratīvā pārkāpuma procesus, bet par nepakļaušanos prasībai apturēt transportlīdzekli uzsākts kriminālprocess.