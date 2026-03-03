ASV prezidents Donalds Tramps.
"Par vēlu!" Tramps paziņo, ka sarunas ar Irānu vairs nav iespējamas
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņojis, ka sarunām ar Irānu ir par vēlu, pat ja Teherāna tās vēlētos.
"Viņu pretgaisa aizsardzības, gaisa spēku, karaflotes un vadības vairs nav. Es saku: "Par vēlu!"," paša sociālās saziņas vietnē "Truth Social" norādījis Tramps.
Jau vēstīts, ka ASV un Izraēla sestdien sāka liela mēroga ofensīvu pret Irānu, kas atbildējusi ar raķešu un dronu triecieniem ASV bāzēm vairākās Persijas līča valstīs.