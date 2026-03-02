Irāna pārņēmusi Krievijas taktiku, ko Putins izmanto savā agresijā pret Ukrainu
Irāna izmanto uzbrukumu modeli, ko Krievija iepriekš bija izstrādājusi savā karā pret Ukrainu, vēsta "The Wall Street Journal".
Irānas režīms ir kopējis Krievijas teroristisko taktiku, ko Putins pielieto savā karā pret Ukrainu, izmantojot Irānas dronus. Pēdējo 24 stundu laikā Teherāna ir veikusi simtiem dronu triecienu pret civiliem mērķiem, lidostām un enerģētikas infrastruktūru Persijas līcī, vēsta laikraksts "The Wall Street Journal". Abas valstis, kuras tiek apsūdzētas sistemātiskā civilās infrastruktūras apkarošanā, apmainās ar tehnoloģijām un taktiku, pārvēršot dronus par instrumentu spiediena izdarīšanai uz iedzīvotājiem un ekonomiku.
Irāna veikusi neselektīvus dronu un raķešu triecienus, kuru mērķis ir viesnīcas, dzīvojamie rajoni, lidostas un enerģētikas infrastruktūra.
Ukrainā pilnveidota taktika
Kopš 2022. gada Krievija izmanto Irānas "Shahed-136" dronus masveida uzbrukumiem Ukrainas enerģētikas un ostu infrastruktūrai. Mērķis bija pārtraukt elektroenerģijas piegādi, traucēt apkures piegādi un izdarīt psiholoģisku spiedienu uz civiliedzīvotājiem. "Irāna ir vērojusi, kā Krievija četrus gadus izmanto to pašu taktiku," norāda Jūras analīžu centra eksperts Samuels Bendets.
Divas valstis, viena stratēģija
Krievija un Irāna ir efektīvi sadarbojušās lētu uzbrukuma dronu tehnoloģiju izstrādē, lai sistemātiski izdarītu spiedienu uz civiliedzīvotājiem. Maskava izmanto Irānas dronus pret Ukrainas pilsētām, un Teherāna kopē Krievijas modeli uzbrukumiem kaimiņvalstīm.
Uzbrukumu apmērs
Saskaņā ar reģiona valdību datiem Irāna palaidusi 541 dronu uz Apievienotajiem Arābu Emirātiem, 283 uz Kuveitu, 135 uz Bahreinu, 12 uz Kataru un desmitiem uz Jordāniju. Vienlaikus tika palaistas simtiem raķešu. Izraēla ziņoja par vairāk nekā 50 Irānas dronu pārtveršanu.