“Šis ir reāli biedējoši...” Krievijas iedzīvotājs atklāj, ka telefons viņu izspiego dienu un nakti
No 2025. gada 1. septembra pilnīgi visās Krievijā pārdošanā esošajās viedierīcēs tiek obligāti uzstādīta valsts izstrādātā ziņapmaiņas lietotne “MAX”. Šobrīd, kad Kremlis izlēmis vērsties pret “Telegram”, arvien vairāk agresorvalstī dzīvojošo uzzina, ko patiesībā nozīmē šīs lietotnes klātesamība.
Īsumā – tas ir kā plaukstas izmēra, kabatā ietilpstošs specdienesta darbinieks, kurš 24 stundas diennaktī monitorē ierīces īpašnieka, nēsātāja uzvedību, kā to atklājis kāds sociālo tīklu lietotājs. Ar viņa ierakstīto video dalās SPRAVDI – Kijivā bāzētais “Stratcom” dezinformācijas apkarošanas centrs.
Virspusēji “MAX” ne ar ko īpaši neatšķiras no “WhatsApp”, “Signal” vai citām līdzīgām saziņas aplikācijām. Visa “sāls” ir funkcijās, kuras “MAX” darbina fonā, un, kuras vairāk noder Kremļa specdienestiem, nevis viedierīces lietotājam.
Agresorvalsts iemītnieka telefons dzīvo savu dzīvi
“Aptuveni nedēļu neesmu lietojis savu otru telefonu, uz kura ir uzstādīts “MAX”. Paņemot to, man aptrūkās vārdu... Kameru šī aplikācija pēdējo reizi izmantojusi vakardien [19:43], kontaktus skatījusies pēdējās 24 stundās... es vispār nelietoju šo telefonu!” saka kāds vīrietis fonā.
Redzams arī, ka “MAX” pēdējo 24 stundu laikā ir ložņājis arī pa šī telefona foto un video krātuvi. Iepriekšējā dienā lietots arī mikrofons.
“Šis ir reāli biedējoši... aizdomājieties. Uz mana primārā telefona, kuru lietoju, “MAX” nav uzinstalēts,” paskaidro agresorvalsts iedzīvotājs.
Kremlis “MAX” primāri pasniedz kā “pakalpojumu kvalitātes ziņā neaizvietojamu alternatīvu dažādām Rietumvalstīs izstrādātām aplikācijām”, taču jau sākotnēji bija acīmredzams, ka galvenais šī digitālā rīka mērķis ir iedot par cenzūru un sabiedrības kontroli atbildīgajiem Kremļa specdienestiem atslēgas iedzīvotāju dzīvi digitālajā vidē, sociālajos tīklos.
Aplikāciju ir izstrādājusi ar Kremli cieši saistītā tehnoloģiju kompānija VK (“VKontakte”). Tās reklamēšanai sociālajos tīklos bija piesaistīta virkne vietējo Krievijas influenceru, jeb tā dēvēto “z-influenceru”. Tās ir interneta personības, kuras par naudu (un nereti arī atbilstošu uzskatu dēļ) bieži savos kanālos reklamē Kremļa politiku, iniciatīvas utt.
Daudz kas liecina, ka, veidojot “MAX, par piemēru ņemts Ķīnā izstrādātais “WeChat”, kas faktiski ir vienīgais, kuru šajā valstī ik pa laikam nenomoka tīši radīti ierobežojumi un traucējumi.
Ceļā uz “digitālo gulagu”
Iepriekš Jauns.lv vērsās pie CERT.LV kiberdrošības eksperta Armīna Palma, lai noskaidrotu – cik lielus draudus “MAX” rada Latvijai.
“Tā ievāc plašu metadatu klāstu, tostarp kontaktu informāciju, IP adreses un aktivitātes laika zīmogus (activity timestamps), kas fiksē precīzu datumu un laiku, kad lietotājs veic kādu darbību, piemēram, lietotnes atvēršana, ziņas saņemšana/nosūtīšana u.c. No šiem datiem var izveidot lietotāja uzvedības profilu, piemēram, cik ilgi lietotājs izmanto aplikāciju utt. Apvienojot to ar IP adresi vai lokācijas datiem, iespējams atklāt personas ikdienas paradumus un pat atrašanās vietu,” norādīja eksperts.
CERT.LV pārstāvis piebilda – lai gan iedzīvotājiem Latvijā nav aizliegts instalēt šo lietotni, jāapzinās, ka tās lietošanas laikā dati tiek nosūtīti un apstrādāti Krievijā – valstī, kas turpina agresiju pret Ukrainu un pauž draudus arī Baltijas reģionam. “Šādas lietotnes izmantošana rada nopietnu risku, jo var tikt nodota izlūkinformācija par Latvijas iedzīvotājiem,” pauda CERT.LV pārstāvis.
Kremļa veidoto “MAX”, pēc Jauns.lv lūguma pērn, papētīja arī IT politikas aktīvists, ievainojamību meklētājs un visredzamākais “labais hakeris” Latvijā, IT drošības uzņēmuma Possible.lv dibinātājs Mg. sc. comp., Mg.phys. Kirils Solovjovs.
Pēc viņa domām šobrīd aplikācija gan nav nekādā veidā mērķēta uz lietotāju Latvijā. Tā liek domāt arī tostarp jau minētais fakts, ka piereģistrēties “MAX” var tikai ar īstiem Krievijas, Baltkrievijas mobilo tālruņu numuriem.
“Protams, tas var mainīties. Aplikācijas izstrādātāji [VKontakte] var pamainīt šo pieeju, politiku nākotnē. Ja runājam par aplikācijām, tad ir jāsaprot, ka gan demokrātiskās valstīs, gan diktatūrā ir likumi, kuri regulē to darbošanos. Piemēram, ja “Facebook” saņems prasību no ASV valdības, viņi likuma ietvaros noteikti pakļausies. Tāpat arī ar “WeChat” Ķīnā. Īsumā – šobrīd, tieši šobrīd, es neredzu lielus draudus Latvijas kibertelpai no šīs aplikācijas,” tolaik apgalvoja eksperts.
Solovjovs precīzi prognozēja, ka, lai arī tobrīd aplikācijā neesot bijis nekā tāda, kas varētu tikt izmantots citu alternatīvu aplikāciju darbības traucēšanai, neesot izslēdzams, ka “tuvākā nākotnē Krievijas atbildīgās iestādes varētu sākt likt šķēršļus šādu alternatīvu lietošanai, vēl vairāk pozicionējot, uzspiežot “MAX” kā labāko [vienīgo normālo] opciju Krievijas, Baltkrievijas iedzīvotājiem”.
Kā zināms, pat Krievijā plaši kritizētā valdības vēršanās pret “Telegram” ir tieši šāds solis pretī “vienīgajai, pareizajai” valsts kontrolētajai saziņas aplikācijai.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "“Šis ir reāli biedējoši...” Krievijas iedzīvotājs atklāj, ka telefons viņu izspiego dienu un nakti" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.