Sirds pēkšņi sāk dauzīties kā traka... Ārsts atklāj, ko tas patiesībā nozīmē
Sirds pēkšņi sāk dauzīties, “pārlec” vai izkrīt no ritma – vai tas ir bīstami? Kardiologs, aritmologs Matīss Karantajers skaidro, kā mūsdienās ārstē sirds ritma traucējumus un kad nepieciešama ablācija vai elektrokardioversija.
Sirds aritmija ir patoloģiskas novirzes no normāla sirds ritma un/vai sirdsdarbības ātruma, TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro Skrides Sirds klīnikas kardiologs, aritmologs Matīss Karantajers. Novirzes no sirdsdarbības ātruma var būt ne tikai paātrināta, bet arī palēnināta sirdsdarbība, tiesa, tā biežāk vērojama pacientiem gados. Kā ārstēt aritmiju, ko darīt, ja sirds skrien kā traka un “izkrīt” no ritma, Karantajevs stāsta: “Visas aritmijas ir iespējams ārstēt, jāskatās, kāda veida aritmija tā ir, kādas sūdzības rada un kādi ir ar šo aritmiju asociētie riski.
Piemēram, mirdzaritmijai vissvarīgākais ir insulta riska mazināšana, un tam pamatā ir asins šķidrinošu zāļu lietošana.” Pieminēšanas vērta, kā teic ārsts, metode aritmijas ārstēšanā, ir arī ablācija, tautā saukta par “piededzināšanu”. “Tas ir variants gandrīz jebkurai aritmijai, tā ir mazinvazīva procedūra un lielākā daļā gadījumu norit tikai un vienīgi caur asinsvadiem, parasti caur cirkšņa asinvadu aizejot līdz pat sirdij un iedarbojoties uz sirds audiem tur, kur tas ir nepieciešams.” Ārsts gan piebilst, ka atkarībā no sarežģītības pakāpes, protams, pastāv lielāki vai mazāki riski un procedūra var notikt gan pilnā narkozē, gan vietējā. Savukārt procedūru, ar kuras palīdzību sirds ritmu atjaunot ar elektrību, sauc par elektrokardioversiju. Šīs procedūras laikā gan pacients atrodas anestēzijā un to visbiežāk pielieto pacientiem, kuriem ir mirdzaritmija.