"Esmu bezgala laimīgs!" - par tēti kļuvis režisors Dzintars Dreibergs
Kinorežisors Dzintars Dreibergs un viņa mīļotā Emīlija Grinberga kļuvuši par vecākiem - pasaulē nācis viņu dēls, kam dots vārds Teodors.
Emilija, kas absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju kā grafikas māksliniece, ir filmējusies Dzintara Dreiberga veidotajā filmā "Tīklā. TTT leģendas dzimšana". Viņa ir bijusi volejboliste, tāpēc nav brīnums, ka piedalījusies šajā filmā, jo radošā komanda bija uzrunājusi daudzas kādreizējās volejbola un basketbola spēlētājas no visas Latvijas. Režisors gan precizē, ka ar Emīliju nav iepazinušies, strādājot pie filmas.
Aizvadītās nedēļas nogalē, saņemot balvu "Kilograms kultūras 2025" kategorijā "Kino" par spēlfilmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", tās režisors Dreibergs žurnālam "Kas Jauns" atzina, ka nupat kā Berlīnes kino festivālā par to lielu interesi izrādījušas daudzas citas valstis. Pavisam drīz režisors sāks darbu pie nākamās filmas par Latvijas leģionu, lentei pagaidām dots nosaukums "Brāļu karš. Kurzemes cietoksnis", kas gan mainīsies. Par pamatu ņemti stāsti no latviešiem, kas 2. pasaules karā ierauti dažādās frontes pusēs. Jau drīzumā sāksies rūpīga aktieru atlase lomām. Filmu paredzēts uz lielajiem ekrāniem prezentēt 2029. gadā.
Spēlfilmas par Latvijas sieviešu basketbola leģendāro klubu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" pirmizrāde "Forum Cinemas"; 06.11.2025.
Filma balstīta uz patiesiem notikumiem un atklāj sieviešu basketbola komandas "TTT" izveidošanu padomju varas apstākļos. Kinolentes centrā ir komandas kapteine ...
Radošajiem panākumiem tātad nu piepulcējies arī skaistais notikums režisora personiskajā dzīvē - dēliņa piedzimšana. “Biju klāt šajā notikumā. Dēliņam un mammai ir laba veselība, un tas ir pats galvenais. Tagad jānes savējiem uz mājām kilograms kultūras. Tiešām esmu bezgala laimīgs, kļūstot par tēti,” tā Dreibergs.