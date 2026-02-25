VID brīdina: kas šogad jāņem vērā, ja vēlas atgūt pārmaksātos nodokļus
Tuvojoties jaunam gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas periodam, Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš uzmanību, ka nodokļa atmaksa iespējama tikai tad, ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir faktiski samaksāts.
Arī šogad daudzi seniori interesējas par pārmaksātā nodokļa atgūšanu un attaisnoto izdevumu čeku iesniegšanu. No 2025. gada pensijas daļa līdz 1000 eiro mēnesī netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Tas nozīmē, ka lielai daļai pensionāru nodoklis no pensijas vairs netiek ieturēts, un līdz ar to arī nav nepieciešams to atgūt, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Šīs izmaiņas nodrošina, ka cilvēki saņem lielākus ienākumus uzreiz – katru mēnesi, visa gada garumā, nevis tikai nākamajā gadā pēc deklarācijas iesniegšanas.
Pagājušajā gadā spēkā stājušās izmaiņas bija daļa no plašāka nodokļu politikas pārskatīšanas pasākumu kopuma, kas paredzēja fiksēta neapliekamā minimuma ieviešanu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmju vienkāršošanu un citus risinājumus, kuru mērķis bija palielināt iedzīvotāju rīcībā esošos ienākumus, īpašu uzmanību pievēršot cilvēkiem ar zemiem un vidējiem ienākumiem un pensionāriem.
2025. gada ienākumu deklarāciju, pievienojot tai attaisnoto izdevumu čekus, noteikti vajag iesniegt tiem seniori, kuri:
- saņem pensiju virs 1000 eiro mēnesī;
- strādā vai gūst citus ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus.
Tāpat kā līdz šim, deklarācijā var iekļaut izdevumus par ārstniecību un izglītību, kā arī pievienot laulātā, vecāku vai bērnu attaisnoto izdevumu dokumentus.
Piemēram, tas nozīmē, ka bērni, kas maksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli, savai deklarācijai var pievienot vecāku attaisnoto izdevumu dokumentus.
Attaisnoto izdevumu limits vienai personai saglabājas nemainīgs — izdevumu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 50 % no gada ienākumiem, bet ne vairāk kā 600 eiro gadā. Iesniedzot 2025. gada deklarāciju, ikviens, kuram no ienākumiem ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis var atgūt 25,5 % no minētās summas.
Lai noskaidrotu, vai pienākas nodokļa atmaksa, visvienkāršāk ir izmantot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, kur deklarācijas sagataves automātiski aprēķina iespējamo nodokļa pārmaksu.
Seniori, kuri neizmanto internetu, palīdzību deklarācijas sagatavošanā un iesniegšana var saņemt Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros vai VID klientu apkalpošanas vietās.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni +37167120000 (svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu). Jautājumus par gada ienākumu deklarāciju un attaisnotajiem izdevumiem var uzdot arī VID EDS sadaļā "Sarakste ar VID" un visu diennakti – arī virtuālajam asistentam Tomam VID tīmekļvietnē.