Taisām tāmi: cik maksā bērns? 4. sērija - lielie bērni un studenti
Turpinām pētīt, cik maksā izaudzināt bērnu Latvijā. Analizējam bērnu radītās izmaksas no bēbīšu ratiņiem līdz pat augstskolas solam. Šoreiz rēķinām, cik izmaksā uzturēt pusaudžus un studentus.
Bērni dzimst mazāk. Tas vēl ir maigi teikts. Patiesībā esam dziļā demogrāfiskajā bedrē. Protams, ne jau finanses ir vienīgais iemesls, kāpēc nedzimst bērni. Tomēr, lai kā mēs gribētu paļauties uz teicienu, ka katrs bērniņš nāk ar savu maizīti, būsim reāli – tā nenotiek. Maizīte jāsagādā vecākiem pašiem. Mammamuntetiem.lv turpina rakstu sēriju – cik maksā izaudzināt bērnu Latvijā.
Šeit lasi rakstu sērijas "Taisām tāmi: cik maksā bērns" iepriekšējās daļas:
Jāsaka, kā ir – jo lielāki aug bērni, jo proporcionāli aug arī viņu vajadzības. Ja bērnudārzā un sākumskolā vecāki daudzmaz var izlemt bērnu vietā, ko vilkt, kādus pulciņus apmeklēt un kādās izklaidēs ņemt dalību, tad pusaudži vairs tik elastīgi nav. Protams, gala vārds paliek vecākiem, taču diskusijas par finansiālajām iespējām būs. Un vecākiem visdrīzāk ik pa laikam nāksies piekāpties un atvērt plašāk maciņus.
Tik dārgais vienaudžu viedoklis
Visiem zināms, ka vienaudžu viedoklis pusaudžiem ir ārkārtīgi svarīgs. Un tas maksā dārgi. Bērns vēlas zīmola kedas, modīgas drēbes, jaudīgu telefonu un kopīgus gājienus uz kino, kafejnīcām un tirdzniecības centriem. Vienas šādas trendīgas kedas vien vecākiem izmaksās ap 100 eiro, apģērbs vienam mācību gadam – vismaz 500 eiro (arī tad, ja drēbes tiks pirktas salīdzinoši demokrātisku zīmolu veikalos), telefons – pēc vecāku rocības no 200 līdz pat 1500 eiro. Viens gājiens uz kino, uzēdot popkornu, ap 10 EUR, tikpat arī kādas picērijas apmeklējums.
Ikdienas kabatas nauda, pusdienas skolā, pulciņi… Arī specializētās nometnes, ja vien nepaveicas pieteikties kādai pašvaldības organizētajai, nav lētas. Piemēram, specializētā Roblox dienas nometne šogad izmaksās 259 EUR, bet dienas nometne kādā no Jūrmalas SPA viesnīcām ar restorāna gatavotām maltītēm – jau 990 EUR par nedēļu. Nometnes ar nakšņošanu vecākiem izmaksās vidēji 450 EUR. Varam secināt vien to, ka izaudzināt pusaudzi bez saviem 300 eiro mēnesī varētu būt visai izaicinoši. Turklāt pusaudžu vecumā bērniem ir ļoti laba apetīte, un arī pārtikas budžets ģimenēs šajā periodā pieaug diezgan ievērojami.
No bezmaksas vidusskolas līdz desmitiem tūkstošu vērtām apmaiņas programmām
Gan vispārējo, gan vidējo izglītību Latvijā iespējams iegūt bez maksas. Tīri teorētiski šajā laikā vecākiem papildus jāmaksā tikai par ēdināšanu un jau iepriekš minēto apģērbu. Pusdienas Latvijas vidusskolās maksā aptuveni no 2 līdz 4 EUR. No lielākiem līdzekļiem nākas šķirties, ja bērns izvēlējies vidējo izglītību apgūt ar tālmācības palīdzību. Šīm skolām cenas ir diezgan atšķirīgas, tomēr vidēji jārēķinās, ka šāds prieks varētu maksāt aptuveni no 100 līdz 400 EUR gadā.
Protams, ja neapmierina valsts piedāvātā bezmaksas vidējā izglītība, ir iespējams apmeklēt kādu no privātajām skolām. Arī šeit cenas ļoti atšķiras. Prestižā starptautiskā skolā viens gads vidusskolā var izmaksāt pat ap 20 000 eiro. Vidēji prestižās privātajās vidusskolās mācību maksa svārstās no 400 līdz 700 EUR mēnesī.
Ja vecāks savam bērnam vidusskolas laikā vēlas sniegt starptautisku pieredzi, jārēķinās, ka arī tas nebūs lēti. Semestra programma ASV izmaksās ap 10 000 EUR. Līdzīgas izmaksas būs arī, dodoties mācīties uz Londonu. Nedaudz eksotiskāka pieredze – gads vidusskolā Austrālijā vecākiem izmaksās jau vismaz 25 000 EUR. Tiesa gan, ja bērns mācās labi un vecāki ir apņēmīgi, iespējams pieteikties arī kādai no bezmaksas apmaiņas programmām. Skolas gan šajā gadījumā nebūs tik prestižas kā maksas programmu gadījumā.
Latvijā bez maksas iespējams iegūt arī profesionālo izglītību. Arī šādā gadījumā vecākiem būs jāmaksā vien par ēdināšanu un nepieciešamības gadījumā arī dienesta viesnīcu. Dienesta viesnīcas, atkarībā no pašvaldības, izmaksā vidēji no 12 līdz 60 EUR mēnesī.
Cik izmaksā students Latvijā?
Ir valstis, kurās vecāki bērna studijām naudu sāk krāt, tiklīdz tas nācis pasaulē. Un tas nebūt nav sliktākais veids, kā domāt par bērna nākotni. Jāsaka gan, ka Latvijā, paldies Dievam, studijas vēl nemaksā privātmāju cenās, tomēr jārēķinās, ka arī lēti tas nebūs. Piemēram, ja bērns būs izlēmis savu nākotni veltīt zobārstniecībai, Rīgas Stradiņa universitātē šīs mācības izmaksās ap 14 500 EUR gadā. Biznesa vadības studijas Latvijas Universitātē izmaksās ap 2800 EUR gadā, komunikācijas zinātņu studijas Biznesa augstskolā “Turība” – ap 2820 EUR gadā. Protams, viss atkarīgs no studenta centības, jo budžeta vietas joprojām ir pieejamas.
Protams, ir studenti, kas mācību laikā piestrādā un paši nopelna savai iztikšanai. Tomēr jāsaprot, ka ne visi ir vienādi. Ir jaunieši, kuriem studijas prasa lielāku piepūli. Arī studiju programmas atsevišķos gadījumos mēdz būt tik sarežģītas, ka darbam neatliks ne laiks, ne spēks. Šajā gadījumā ar savu atbalstu, ja vien tas ir iespējams, jānāk talkā vecākiem.
Ja jaunietis šajā laikā vēl mitinās zem vecāku jumta un augstskola ir viegli sasniedzamā attālumā, izmaksas būs mazākas. Ja jāapmaksā arī dzīvesvieta, jostas nāksies savilkt ciešāk. Piemēram, Latvijas Universitātes dienesta viesnīcu cenas, atkarībā no telpas stāvokļa, svārstās no 83 līdz 308 EUR mēnesī, Rīgas Stradiņa universitātē – no 80 līdz 500 EUR mēnesī. Ja studentam galvaspilsētā jāīrē mazs dzīvoklis, jārēķinās ar vismaz 300 EUR plus komunālajiem maksājumiem.
Kāda ir vecāku pieredze?
Medicīnas studentes Annas mamma:
Jāsaka, ka mums ir nedaudz paveicies. Meita studē medicīnu un iekļuva budžeta grupā. Dzīvojam Pierīgā, un šobrīd meita mitinās kopā ar mums. Līdz ar to izmaksas nav tik astronomiskas kā citiem. Protams, izdevumi par apģērbu, pusdienām, sporta klubu un ballītēm tāpat ir. Vidēji varētu būt, ka šobrīd kādus 600 EUR mēnesī tērējam meitas vajadzībām.
Vidusskolnieka Ernesta un studenta Kristofera mamma:
Izmaksas šo divu jauniešu uzturēšanai ir lielas. Ernests vēl mācās vidusskolā, bet izdevumu pietiek – sporta treniņi, drēbes, gadžeti un izklaides izmaksā ap 400 EUR mēnesī. Kristofers studē Dānijā – studijas ir bez maksas, bet uzturēšanās tur ir dārga. Katru mēnesi dēlam pārskaitām ap 800 EUR, un arī šāda summa iespējama tikai tāpēc, ka viņš pats piestrādā.
Topošās juristes Sintijas mamma:
Meita studē tieslietas. Budžeta grupā diemžēl neiekļuva. Viņa bija gatava ņemt studiju kredītu, bet mana mammas sirdsapziņa to neļāva. Tā nu maksāju gandrīz 3000 EUR gadā. Meita strādā un pārējos izdevumus sedz pati, tostarp maza dzīvokļa īri.
Vidusskolnieču Selmas un Samantas mamma:
Selma mācās 12. klasē, Samanta – 10. klasē. Izmaksas atšķiras, jo Samanta veselības problēmu dēļ mācās tālmācībā, un šī skola ir par maksu – 250 EUR gadā. Drēbes, kosmētika, medikamenti, Selmai arī skolas pusdienas… Uz abām meitenēm, rupji rēķinot, mēnesī tērējam ap 600 EUR.
Tehnikuma audzēkņa Gustava mamma:
Uzsākot mācības tehnikumā, dēlam nepieciešamo līdzekļu apjoms pieauga. Tā kā dzīvojam tālu no skolas, Gustavs mitinās kojās – par tām maksājam 35 EUR mēnesī. Katru nedēļu dodu līdzi 50 EUR pārtikai un citiem izdevumiem. Kopā vidēji mēnesī varētu būt kādi 350 EUR, sīkumus neskaitot.