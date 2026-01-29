Ukraina kopā ar Masku strādā pie tā, lai bloķētu "Starlink" izmantošanu Krievijas dronos
Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs paziņojis, ka Ukraina kopā ar ASV uzņēmēja Īlona Maska kompāniju "SpaceX" šobrīd strādā pie tā, lai Krievija nevarētu saviem droniem izmantot interneta sistēmu "Starlink".
"Dažas stundas pēc tam, kad virs Ukrainas pilsētām parādījās Krievijas bezpilota lidaparāti ar "Starlink" sakariem, Aizsardzības ministrijas komanda nekavējoties sazinājās ar "SpaceX" un piedāvāja veidus, kā atrisināt šo problēmu. Esmu pateicīgs "SpaceX" prezidentei Gvinai Šotvelai un personīgi Ilonam Maskam par ātro reakciju un darba uzsākšanu pie situācijas risinājuma," Fedorovs raksta savā "Telegram" kanālā.
Viņš atgādināja, ka Maska lēmums steidzami ieslēgt "Starlink" un nosūtīt pirmo termināļu partiju uz Ukrainu, sākoties pilnvērtīgam iebrukumam, bija kritiski svarīgs Ukrainas valsts stabilitātei.
"Rietumu tehnoloģijām ir jāturpina palīdzēt demokrātiskai pasaulei un jāaizsargā civiliedzīvotāji, nevis jāizmanto terora aktiem un miermīlīgu pilsētu iznīcināšanai," norādīja ministrs.
Savukārt Ukrainas aizsardzības ministra padomnieks tehnoloģisko virzienu jautājumos Serhijs Beskrestnovs paskaidroja, ka situāciju sarežģī tas, ka "Starlink" nevar neitralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem un pat to atrašanās vietu lidojumā nevar noteikt ar radioelektroniskās cīņas iekārtām.
"Esam ļoti pateicīgi Ilonam Maskam personīgi par viņa ātro reakciju un gatavību palīdzēt. Jau ir simtiem apstiprinātu uzbrukumu ar droniem ar "Starlink", turklāt ne militāriem mērķiem, bet miermīlīgām aizmugures un frontes pilsētām. Tostarp dzīvojamām ēkām. Faktiski tas ir terorisms, izmantojot mūsdienīgas miermīlīgas sakaru tehnoloģijas," pavēstīja Beskrestnovs.
Viņš piebilda, ka ministrija gatavo visaptverošu risinājumu - gan ātru un īslaicīgu, gan sistēmiskāku un ilgtermiņa.