Šodien 13:14
Krievija izstrādājusi jaunu izlūkošanas dronu "Molnija-2P" ar "Starlink", ķīniešu kameru un datoru
22. decembrī tika paziņots, ka Krievijas armija turpina uzlabot FPV dronu "Molnija". Krievijas armijas izlūkošanas droni tagad izmantos "Starlink" termināļus, lai apstrādātu un pārraidītu kameru datus.
Sākotnēji lidaparāts tika palaists, izmantojot katapultu, vēlāk Krievijas armijā parādījās "Molnija-2", kam ir jaudīgāka kaujas galviņa, divi dzinēji un modernizēta fizelāža. HUR (Galvenā izlūkošanas pārvalde) portālā "War&Sanctions" publicējusi jaunā "Molnija-2P" izlūkošanas drona modeļa video materiālus un specifikācijas. Jaunā "Molnija-2P" galvenā priekšrocība ir "Starlink" uzstādīšana.
Drons ir aprīkots ar divām FPV kamerām un papildu ķīniešu "SIYI ZR10" kameru. Dronam ir arī divi "Raspberry Pi 5" mikrodatori un ķīniešu "Mini PC F8" ar licencētu "Windows 11" operētājsistēmu. Ķīnas komponentu iekļaušana jaunajā izlūkošanas dronā vēlreiz parāda, ka Krievijas armijas ieroču ražošana ir atkarīga no Ķīnas tehniskā atbalsta.