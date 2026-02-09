Par jauno "Gora" vadītāju izraudzīta Ilona Rupaine
Rēzeknē esošo Latgales koncertzāli "Gors" turpmāk vadīs koncertzāles līdzšinējā Mākslinieciskās un pasākumu nodaļas vadītāja Ilona Rupaine.
Rupaine ir komponiste, skolotāja un muzikoloģe, kas kopš 2013. gada darbojas kā "Gora" Mākslinieciskās un pasākumu nodaļas vadītāja. Pašvaldībā apgalvo, ka tieši Rupaines vadībā "Goram" ir izdevies saglabāt veiksmīgi iesākto kursu mākslinieciski augstvērtīga un sabiedrībai pieejama pakalpojuma klāsta īstenošanā un nodrošināt pastāvīgu kvalitatīvu kultūras piedāvājumu Latgales un Latvijas iedzīvotājiem.
Rupaine savu profesionālo ceļu sākusi Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, to turpinājusi studijās Mūzikas akadēmijas Muzikoloģijas nodaļā un Kultūras akadēmijas Kultūras menedžmenta maģistrantūrā. Kopš 1987. gada Rupaine pati ir Rēzeknes Mūzikas vidusskolas mūzikas teorijas pasniedzēja un teju 20 gadu ir arī mākslas menedžmenta kursa docētāja Mākslas akadēmijas Latgales filiālē.
Jau ziņots, ka 2025. gada 30. decembrī, no amata tika atstādināta SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" valdes locekle un ilggadējā Latgales vēstniecības "Gors" vadītāja Diāna Zirniņa. Šis lēmums daudzos iedzīvotājos radīja neizpratni. "Kur skatās valdība un Kultūras ministrija?" vietnē "Facebook" pauda Vera. Veneranda norādīja, ka tā ir cena par to, ka Zirniņa nav partijas biedre. "Veids, kā šis viss tiek darīts un kas tiek darīts, raisa ļoti lielu nedrošības sajūtu par visu," norādīja Lāsma. Bet olimpiete Gunta Vaičule par izskanējušajām ziņām pauda sašutumu. "Kā šis ir iespējams? Diāna Zirniņa toties saglabā mākslinieku, koncertu, izrāžu, pasākumu apmeklētāju uzticību. Izturību komandai," vēlēja sportiste.
Komentējot pieņemto lēmumu, Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs norādīja: “Kā pašvaldības vadītājs es pilnībā atbalstu izpildvaras lēmumu un vairākas reizes esmu akcentējis, ka mums visiem ir jāsaprot, ka GORS tiek uzturēts par nodokļu maksātāju naudu un mums maksimāli atbildīgi jārīkojas ar to. Esošajos krīzes apstākļos mums visiem jāstrādā vienoti. Diemžēl no pašas GORS vadītājas esam saskarušies ar pretestību ceļā uz efektīvāka pārvaldības modeļa meklēšanu."
Tikmēr pati Zirniņa vietnē "Fecebook" paudusi pateicību "Gors" komandai, norādot, ka viņi ir bijuši nenovērtējami un lieliski. Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem "Austrumlatvijas koncertzāles" apgrozījums 2024. gadā bija 891 763 eiro, bet zaudējumi sasniedza 19 002 eiro. Koncertzāles īpašniece ir Rēzeknes dome.