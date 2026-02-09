Akumulators, palaidējs un lādētājs. Kādi tie ir un kā sader kopā?
Ja ar automašīnas akumulatoru ir problēmas, tad tās parasti parādās jau ziemas sākumā. Tomēr sarežģījumi var parādīties procesā.
Šodien noskaidrosim kā izvēlēties akumulatoru savai automašīnai, un, ja nu visi striķi trūkst - ar ko palaidējs atšķiras no lādētāja? Atbild KGK pārdošanas komandas vadītājs Artūrs Škutāns: "Akumulatora lādētājs ir pastāvīgi iesprausts kontaktā. Palaidējs jeb “būsters” ir akumulatoru baterija, kas var nodot elektrību akumulatoram, un tai nav jābūt iespraustai rozetē."
Tehniski palaidējs jeb būsteris pats ir akumulators. Akumulatoru palaidēji atšķiras gan pēc izmēriem, gan cenas. Pamatatšķirība ir tā, cik liela ir baterija. Varētu jau ņemt vismazāko, bet - vai tā derēs? Osram vienkāršības labad norādījis nevis piemēroto akumulatora kapacitāti, bet gan iedarbināmā dzinēja tilpumu, piemēram, līdz 8 litru benzīna dzinējam un līdz 4 litrus lielam dīzeļdzinējam. Tātad palaidējs par mazāk nekā 100 eiro derēs tikai maziem dzinējiem. “”Mazākā izmēra booster ir tikai benzīna dzinējiem. Dīzeļdzinējam tas būs pārāk vājš,” uzsver Škutāns.
Lai palaidējs nepieviltu, tas pastāvīgi jātur pilnībā uzlādēts. "Ja automašīnai pilnībā izlādēts akumulators tā paņems visu strāvu no būstera. Ja nesanāk iedarbināt ar pirmo reizi, var gadīties, ka otrajā reizē arī palaidējs būs izlādējies," skaidro Škutāns. Palaidēja lietošana gan ir pavisam vienkārša - gluži kā iedarbinot automašīnu no cita spēkrata. Tikai drošāka. Sevišķi jaudīgiem palaidējiem gadās arī unikāli parametri. Piemēram, cits KGK pieejamais modelis izceļas ar 24 mēnešu gaidīšanas režīmu.
Ja palaidējs jeb būsteris ir iekārta ārkārtas gadījumiem, tad akumulatora lādētājs kalpo tālredzīgākiem auto īpašniekiem. Akumulatora papildus uzlādi ieteicams veikt reizi vai divas gadā, lai baterija kalpotu ilgāk. CTEK ir viens no pazīstamākajiem akumulatoru lādētājiem: “Šim ražotājam komplektā ir ātrais savienojums, ko var piestiprināt pie baterijas, lai nodrošinātu ērtu savienojumu.” Tas nozīmē, ka uzlādei nav nepieciešams pievienot akumulatora spailes, jo izvads vienmēr paliek automašīnā. Šis aksesuārs sevišķi noder motocikliem, kuros grūti piekļūt akumulatoram. Savienojums ir labi pasargāts pret mitrumu un putekļiem. Arī pats lādētājs ir IP65 klase, tātad pasargāts no nokrišņiem. Šāds lādētāja komplekts Autoekspertā maksā tikai 105 eiro.
Ja neviena no palīgierīcēm nelīdz vai līdz tikai īslaicīgi - būs vien jāpērk jauns akumulators. Visparastākais ir svina skābes modelis. Jaunākiem un sarežģītākiem modeļiem nepieciešams EFB vai AGM tipa akumulators. Ārēji akumulatori ir līdzīgi, taču iekšējā uzbūve būtiski atšķiras. AGM akumulatori ir būtiski dārgāki, tāpēc pat autoparkiem nereti rodas kārdinājums tā vietā iestumt parasto akumulatoru. “Pēc izmēriem varēs ielikt, bet darbība nebūs korekta,” stāsta Autoeksperts servisa vadītājs Mārtiņš Logins, “šī akumulatora mūžs būs īsāks nekā AGM baterijai.” Citiem vārdiem, automašīna darbosies, taču parasto akumulatoru “nokaus” pāris mēnešos. “Svarīgi ņemt vērā, ka lielai daļai automašīnu pēc akumulatora nomaiņas nepieciešama pieprogrammēšana, lai izvairītos no nepareizas lādēšanas,” uzsver Logins.