Lietuva ceļ gaismā vērienīgu auto shēmu, kurā iesaistīti arī Latvijas pilsoņi
Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests lietā par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nesamaksāšanu 30 miljonu eiro apmērā lietotu no ASV ievestu automobiļu tirdzniecībā tur aizdomās Latvijas, Lietuvas un Nīderlandes pilsoņus.
Lietuvas pilsonis, kurš tiek turēts aizdomās par to, ka bijis grupējuma galvenais organizators, atrodas apcietinājumā, aģentūru BNS informēja Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta preses pārstāve Modesta Zdanauskaite.
Viņa sacīja, ka aizdomās turamie ir vairāki Latvijas un Lietuvas, kā arī viens Nīderlandes pilsonis.
Izmeklētāji noskaidrojuši, ka lielākā daļa no noziedzīgā grupējuma bijuši Lietuvas pilsoņi, kas kontrabandas ceļā no ASV ieveduši Eiropas Savienībā (ES) stipri bojātas automašīnas un tās pārdevuši, izvairoties no PVN samaksāšanas vismaz 30 miljonu eiro apmērā.
Pirmais kratīšanu un aizturēšanu posms šajā starptautiskajā izmeklēšanā notika pagājušā gada aprīlī, kad tika aizturēti noziedzīgā grupējuma līderi un saistīto uzņēmumu vadītāji.
Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta direktora vietnieks Mindaugs Stravinsks toreiz norādīja, ka galvenais aizdomās turamais ir Portugālē aizturēts Lietuvas pilsonis. Pēc Zdanauskaites teiktā, šī persona joprojām atrodas apcietinājumā.
Izmeklēšanas otrajā posmā pagājušajā nedēļā Klaipēdas apriņķī veikto kratīšanu laikā tika aizturēti un nopratināti 25 cilvēki. Pieciem no viņiem noteikts drošības līdzeklis apcietinājums.
Saskaņā ar izmeklēšanas datiem aizdomās turamie no apdrošināšanas sabiedrībām izsolēs ASV iegādājās lielu daudzumu bojātu transportlīdzekļu un pēc tam nosūtīja tos uz ES ostām, tostarp Antverpeni Beļģijā, Bremerhāfeni Vācijā, Klaipēdu Lietuvā un Roterdamu Nīderlandē.
Lietuvā ievestie transportlīdzekļi tika salaboti un tiem tika piešķirta tehniskā sertifikācija. Pēc tam transportlīdzekļi tika pārdoti galalietotājiem Vācijā un citās ES valstīs, it kā tie nekad nebūtu cietuši negadījumā un tiem nekad nebūtu veikts profesionāls remonts.
Saskaņā ar Luetuvas Finanšu izmeklēšanas dienesta sniegto informāciju Lietuvā vien tika pārdoti vismaz 16 500 transportlīdzekļi 144 miljonu eiro vērtībā. Austrumeiropas valstīs tika pārdotas lētākās automašīnas.
Pirmstiesas izmeklēšanu organizē un uzrauga Eiropas Prokuratūra. Izmeklēšana tiek veikta sadarbībā ar Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestu, Vācijas nodokļu dienestu un Eiropolu.