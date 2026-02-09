FOTO: pasaules hokeja leģenda dalās ar Gata Šļūkas trāpīgo karikatūru par Krievijas sportistiem olimpiādē
Daudzi iedzīvotāji sociālajos tīklos atzinīgi vērtējuši karikatūrista Gata Šļūkas ilustrāciju par Krievijas dalību Milānas-Kortīnas olimpiskajās spēlēs.
Ilustrācijā attēlots, ka no Kremļa tiek palaisti trīs veida lidojoši objekti - lidmašīna, kas nogādā olimpisko spēļu dalībniekus uz olimpiādi, kā arī raķetes un droni, kas tiek mērķēti uz Ukrainu.
Ar ilustrāciju dalījies leģendārais čehu hokejists Dominiks Hašeks, kurš norādījis, ka agresorvalsts dalību olimpiskajās spēlēs tiek normalizēts Krievijas imperiālistiskais karš, kura dēļ arī turpmāk tiks nogalināti un sakropļoti cilvēki. "Par šo situāciju pilnu atbildību nes rīkotājvalsts Itālija un SOK. Ukrainai vajadzētu viņus iesūdzēt tiesā par miljardiem eiro. Dzīvības ir svarīgākas par spēli!" pauž Hašeks.
Viņa teiktajam piekrituši daudzi. "Tas, vai kādam šo sportistu pietrūkst vai ne, ir pilnīgi nebūtiski. Mūsu pienākums ir rīkoties tā, lai mēs neleģitimizētu Krievijas noziegumus, nepagarinātu karu un tādējādi nebūtu līdzatbildīgi par daudz lielāku skaitu nogalinātu un sakropļotu cilvēku,” norāda kāds iedzīvotājs. "Šī iemesla dēļ es ignorēju šī gada olimpiskās spēles!" pauž vēl kāds. “Pilnībā piekrītu, Dominik. Paldies par tavu iesaisti. Nākamajos gados tā būs ārkārtīgi nepieciešama, ja demokrātijas vēlas izdzīvot,” pauž vēl kāds.
Milānas-Kortīnas olimpiskajās spēlēs piedalās 13 Krievijas atlēti, kas startē zem neitrāla karoga, un 6 Baltkrievijas sportisti. Agresorvalstu sportistu dalība paredzēta astoņos sporta veidos – ātrslidošanā (divas krievu sportistes, viena baltkrievu), kalnu kāpšanas slēpošanā (viens krievu sportists), šorttrekā (viens krievu sportists un viena sportiste), kamaniņu sportā (viens krievu sportists un sportiste), frīstaila slēpošanā (trīs baltkrievu sportistes), daiļslidošanā (viens krievu sportists, viena sportiste, viena baltkrievu sportiste), distanču slēpošanā (viens krievu sportists, sportiste, viena baltkrievu sportiste) un kalnu slēpošanā (viens krievu sportists, viena sportiste, viena baltkrievu sportiste).
Olimpiskās spēles Itālijā ir 25. ziemas olimpiskās spēles vēsturē. Tās ar grandiozu šovu sākās 6. februārī, bet tiks noslēgtas 22. februārī. Kopumā 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs startēs 93 pasaules valstis jeb aptuveni 2871 sportists. Viņi visi sadalīs 116 medaļu komplektus 16 disciplīnās. Latvijas sportisti līdzšinējā ziemas olimpisko spēļu vēsturē tikuši pie desmit godalgām, pusi no tām iegūstot pirms 12 gadiem Sočos. Latviešu starti un rezultāti pieejami ŠEIT.
