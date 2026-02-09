Lūpu palielināšana ar hialuronskābi - droša izvēle skaistam smaidam
Lūpu izmērs un forma būtiski ietekmē to, kā izskatās seja, cik izteiksmīgs ir smaids. Ne vienmēr lūpas ir tik apjomīgas, kā gribētos, turklāt novecojot tās kļūst plānākas. Šīs estētiskās problēmas palīdz risināt lūpu palielināšana ar hialuronskābi – droša un mūsdienīga metode izskata pilnveidošanai.
Hialuronskābes superspējas
Mūsdienās populārākā metode, ja nepieciešama lūpu palielināšana, ir hialuronskābes filleru injekcijas. Kas tad īsti ir hialuronskābe, un kāpēc to kosmetoloģijā un estētiskajā medicīnā tik plaši izmanto?
Hialuronskābe ir dabisks polisaharīds (glikozaminoglikāns), kas sastāv no atkārtotiem disaharīfu posmiem. Tā sastopama arī cilvēka ķermenī – visvairāk ādā, locītavās, acīs. Šīs molekulas īpašā superspēja – tā spēj piesaistīt ūdens daudzumu, kas daudzkārt (līdz pat 1000 reizēm) pārsniedz pašas molekulas masu, tādā veidā mitrinot ādu.
20. gadsimta 70. un 80. gados hialuronskābi sāka izmantot medicīnā, acu ķirurģijas jomā, un jau pēc tam tās mitrinošās, ūdeni piesaistošās īpašības sāka likt lietā arī estētiskajā medicīnā.
Hialuronskābes priekšrocība ir tās labā bioloģiskā saderība – nevēlamas reakcijas ir retas, ja procedūru veic kvalificēts speciālists. Laika gaitā hialuronskābe sadalās un tiek izvadīta no organisma.
Hialuronskābes fillerus izmanto gan atsevišķu sejas zonu, piemēram, lūpu, apjoma palielināšanai, gan arī krunciņu un iekritušu sejas zonu aizpildīšanai. Filleru injekcijas ir mazinvazīva procedūra, taču tās sniedz uzreiz redzamu rezultātu, kura galīgais izskats stabilizējas pēc tūskas mazināšanās un saglabājas vairākus mēnešus.
Šo metodi izvēlas gan novecošanās pazīmju mazināšanai, gan sejas proporciju estētiskai pilnveidošanai arī jaunākā vecumā. Papildu pluss – procedūra notiek ātri, nepilnas stundas laikā, un jau pavisam drīz pēc tam varat doties mājās.
Kā notiek lūpu palielināšana un kāpēc to izvēlas veikt
Vēlme vizuāli palielināt lūpas vai mainīt to formu ir sena kā pasaule. Tas, kas ir mainījies – mums pieejamas drošas un mūsdienīgas metodes izskata pilnveidošanai, kādu nebija agrāk.
Iemesli, kāpēc cilvēki izvēlas veikt lūpu palielināšanu, ir dažādi:
- Lūpas ir izteikti asimetriskas, piemēram, augšlūpa stipri plānāka par apakšlūpu;
- Lūpas ir nelielas, plānas, liekot sejas lejasdaļai izskatīties mazāk izteiksmīgi;
- Lūpu apjoms samazinājies novecošanās ietekmē, jo samazinās kolagēna un hialuronskābes dabiskā sintēze organismā.
Tā saucamās filleru injekcijas ir populārākais veids, kā tiek veikta lūpu palielināšana. Lūpu filleri visbiežāk ir tieši hialuronskābes – iepriekš jau uzskaitīto tās izcilo īpašību dēļ.
Pirms injekciju veikšanas noteikti konsultējieties ar sertificētu estētiskās medicīnas ārstu (dermatologu vai plastikas ķirurgu), kas injekcijas veiks. Šai ziņā jāseko parunai “septiņreiz nomēri, vienreiz nogriez” – pārbaudiet atsauksmes un sertifikātus, izvēlieties speciālistu, ar kuru veidojas labs profesionāls kontakts. Tas radīs drošības un uzticēšanās sajūtu – jums būs savs speciālists, pie kura vērsties skaistuma jautājumos.
Pirms filleru ievadīšanas ārsts ar pacientu vienojas par vēlamo lūpu formu un apjomu. Ja lūpu palielināšana tiek veikta pirmoreiz, noteikti vērts sākt ar mazāku apjoma palielinājumu – to vienmēr varēs pilnveidot, jo filleru injekcijas nav “uz mūžu”.
Vispirms tiek attīrīta ādas zona, kur veiks injekcijas, kā arī tiek uzklāts anestezējošs gels, kas mazinās nepatīkamās sajūtas injekciju laikā. Injekcijas tiek veiktas ar smalku adatu – lūpu filleri tiek ievadīti zem ādas nelielā daudzumā vairākās vietās, lai lūpas izskatītos dabiski un harmoniski.
Pēc procedūras var būt neliels uztūkums, piesārtums – to palīdzēs mazināt kompreses. Ir svarīgi ievērot ārsta ieteikumus, ko nedrīkst darīt pēc filleru injekcijas, lai maksimāli samazinātu infekciju un blakņu risku.
Tā kā hialuronskābe laika gaitā sadalās, arī injekciju efekts pamazām mazinās. Visbiežāk lūpu filleru efekts saglabājas 6–12 mēnešus, taču šis laiks var svārstīties atkarībā no dažādiem individuāliem faktoriem. Pēc tam, ja ir vēlēšanās, injekcijas var atkārtot, lai uzturētu jauniegūto lūpu formu.
Filleru salīdzinoši ne tik ilgais iedarbības periods sniedz kādu būtisku priekšrocību – nav jāuztraucas, ja pēc injekcijām saprotat, ka varbūt būtu gribējies mazliet mazāku apjomu vai mazliet citu formu. Tas ļauj pēc kāda laika efektu pakāpeniski pielāgot vai pilnveidot ar atkārtotām injekcijām.
Par zināmu mīnusu, protams, var uzskatīt izmaksas, ja procedūra tiek atkārtota regulāri. Taču salīdzinājumā ar plastikas ķirurģijas izmaksām filleru injekcijas nav dārgas. Cik maksā hialuronskābes injekcijas? Cena parasti sākas no aptuveni 250 eiro un var atšķirties atkarībā no konkrētā gadījuma specifikas, klīnikas, speciālista un citiem faktoriem.
Izvēlieties drošu un mūsdienīgu klīniku
Kaut arī lūpu palielināšana ar hialuronskābi ir mazinvazīva procedūra, drošība un veselība vienmēr liekamas pirmajā vietā. Tāpēc rūpīgi izvēlieties klīniku, kur šo procedūru veikt – vēl jo vairāk tādēļ, ka, visticamāk, gribēsiet to veikt atkārtoti. J. Ģīļa Plastikas ķirurģijas klīnika, kas dibināta 1992. gadā, piedāvā pieredzējušu, kvalificētu speciālistu pakalpojumus tādās jomās kā plastikas ķirurģija un estētiskā medicīna. Mūsdienīgs aprīkojums, laipns personāls un ērta atrašanās vieta Rīgas centrā ļaus jums veikt iecerētās skaistuma procedūras droši un bez raizēm. Sazinieties ar klīniku, lai uzzinātu vairāk par tās piedāvātajiem pakalpojumiem!