"Viņš ir īsts lūzeris!" ASV olimpieša viedoklis aizskar Donaldu Trampu
ASV prezidents Donalds Tramps asi reaģēja pēc tam, kad viens no ASV izlases sportistiem intervijas laikā kritizēja notiekošo Amerikas Savienotajās Valstīs.
Amerikāņu sportistiem tika jautāts, ko viņi domā par to, kā valsts attīstās Trampa otrā prezidentūras termiņa laikā. Kamēr daži atbildēja atturīgi, citi atklāti pauda savas bažas. Piemēram, 27 gadus vecais frīstaila slēpotājs Hanters Hess (Hunter Hess). Viņš sacīja, ka šādā nemierīgā laikā ir grūti pārstāvēt valsti, uzsverot, ka nepiekrīt visam, kas notiek ASV. Hess norādīja, ka daudzi cilvēki uztraucas par pašreizējo politisko situāciju, vēsta "Daily Mail".
"Tas ir nedaudz grūti. Acīmredzot notiek daudz lietu, kas man nepatīk, un domāju, ka daudziem cilvēkiem arī nepatīk," teica atlēts.
Tramps uz to asi reaģēja platformā "Truth Social", norādot, ka Hanteram nevajadzētu pārstāvēt ASV izlasi, ja viņam nepatīk Trampa lēmumi. Prezidents slēpotāju nodēvēja par "lūzeri" un neprecīzi apgalvoja, ka Hess esot teicis, ka viņš nepārstāv savu valsti. Tramps piebilda, ka ir grūti atbalstīt kādu, kurš kritizē ASV valdību.
"ASV olimpiskais slēpotājs Hanters Hess, īsts Lūzeris, saka, ka viņš nepārstāv savu valsti pašreizējās ziemas olimpiskajās spēlēs," rakstīja Tramps.
Pēc tam Trampa atbalstītāji sociālajos tīklos uzbruka gan Hanteram, gan citam slēpotājam — Kristoferam Lilisam (Christopheram Lillis), kurš pauda līdzīgu viedokli. Daudzi raksta, ka šie atlēti nav patrioti un uzskata, ka viņiem nevajadzētu pārstāvēt ASV, ja viņi publiski kritizē valsti. Daži komentētāji pat paziņoja, ka pārtrauks skatīties olimpiskās spēles vai atbalstīt ASV izlasi.
Milānas un Kortīnas d'Ampeco ziemas olimpiskās spēles notiks no 6. līdz 22. februārim.