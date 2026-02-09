Dailes teātris uzņemts Eiropas ietekmīgāko teātru tīklā "mitos21"
Janvāra izskaņā Dailes teātris kļuvis par pirmo un vienīgo teātri Latvijā, kas ir uzņemts par biedru prestižāko Eiropas teātru tīklā "mitos21".
Eiropas teātru elites sabiedrībā "mitos21" jauni biedri tiek uzņemti tikai, saņemot jau esošo dalībnieku, 18 Eiropas labāko teātru, novērtējumu un uzaicinājumu. Kļūstot par vienu no "mitos21" teātru tīkla dalībniekiemu, Dailes teātris nu stāv līdzās tādiem slaveniem teātriem kā Vīnes Burgteātris, Stokholmas Karaliskais dramatiskais teātris (Dramaten), Amsterdamas Starptautiskais teātris (ITA), Londonas Nacionālais teātris, "Odéon" Eiropas teātris Parīzē, kā arī Hamburgas "Thalia" teātris un citiem.
Juris Žagars, Dailes teātra direktors: "Teātra komandai, Latvijas kultūrai kopumā šis ir liels pagodinājums –, nostāties līdzās ietekmīgākajiem teātra namiem Eiropā. Turklāt organizācijā "mitos21" nevar tā vienkārši iestāties, uzrakstot pieteikumu un maksājot biedru naudu. Tu tiec uzaicināts, un par tavu uzņemšanu balso visi tīklā esošie biedri. Šis novērtējums apliecina, ka par mums zina un mūs novērtē kā līdzvērtīgus. Dailes teātra un visa Latvijas teātra vide ir spēcīga, interesanta un aktuāla. Šis ir ne tikai Dailes teātra panākums, bet visas Latvijas kultūras nozares panākums."
Pēdējās sezonās, teātrim veidojot ambiciozas izrādes – "Rohtko", "Dzen savu arklu pār mirušo kauliem", "Orākuls", "Sapņu novele" un daudzas citas –, Rīgā pulcējot labākos Eiropas māksliniekus un dodoties viesizrādēs uz respektablākajām Eiropas skatuvēm, reģiona kolēģu lokā Dailes teātra mākslinieciskā programma un sasniegumi tiek augstu novērtēti.
2008. gadā dibinātā "mitos21" tīkla mērķis ir veicināt sadarbību starp vadošajiem teātra profesionāļiem no dažādām valstīm un realizēt mākslinieciskus pasākumus, kuros mākslinieki un teātra profesionāļi var satikties, dalīties idejās un kritiski izvērtēt teātra nozīmi mūsdienu sabiedrībā, teātru prakses un ieceres.