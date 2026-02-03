Epstīna failos atrodamais Lielbritānijas vēstnieks ASV Mandelsons nolicis deputāta mandātu
Bijušais Lielbritānijas vēstnieks ASV Pīters Mandelsons, kuram 2000. gadu sākuma bija saistība ar bēdīgi slaveno pedofilu Džefriju Epstīnu, paziņojis, ka noliek deputāta mandātu.
72 gadus vecais Leiboristu politikas veterāns un bijušais Lielbritānijas valdības ministrs un Eiropas Savienības (ES) tirdzniecības komisārs trešdien paziņoja, ka atkāpjas no Lordu palātas. Tāpat viņš svētdien izstājās arī no valdošās Leiboristu partijas.
ASV Tieslietu ministrijas publiskotie banku ieraksti liecina, ka Epstīns laikā no 2003. līdz 2004. gadam trijos maksājumos uz bankas kontiem, kas saistīti ar Mandelsonu, kopumā pārskaitīja 75 000 dolāru.
Mandelsons svētdien raidorganizācijai BBC apgalvoja, ka viņš neatceras šos pārskaitījumus un nezina, vai dokumenti ir autentiski.
Mandelsons redzams arī nesen publiskotajās fotogrāfijās bez datuma, tērpies kreklā un apakšveļā blakus sievietei, kuras seju ASV iestādes ir rediģējušas. Viņš apgalvoka BBC, ka "nevar atpazīt ne vietu, ne sievieti, un es nevaru iedomāties, kādi bija apstākļi".
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers 2024. gada nogalē iecēla Mandelsonu par Lielbritānijas vēstnieku ASV, bet septembrī atbrīvoja no šī amata saistībā ar viņa saitēm ar Epstīnu. Mandelsons janvārī atvainojās par draudzības uzturēšanu ar Epstīnu, lai gan sākotnēji atteicās to darīt, apgalvojot, ka nav bijis līdzvainīgs.
Komentējot ASV nesen publiskotos Epstīna lietas dokumentus, Stārmers izteicās, ka Mandelsons ir pievīlis savu valsti. Stārmers ministriem teica, ka ir satriekts par jaunajiem faktiem, kas atklājušies attiecībā uz Mandelsonu.
Dokumenti liecina, ka Mandelsons, iespējams, nopludinājis e-pasta vēstules ar informāciju par valdības darbu. Stārmers uzsvēra, ka šāda rīcība ir apkaunojoša, un piebilda, ka viņš vēl nav "pārliecināts, ka ir atklājusies visa informācija" par Mandelsona saitēm ar Epstīnu. Stārmers arī nepārprotami norādīja, ka valdība sadarbosies ar policiju, izmeklējot šo jautājumu. Policija pirmdien paziņoja, ka šajā gadījumā izvērtē, vai ir pamats sākt izmeklēšanu.
Eiropas Komisija (EK) otrdien paziņoja, ka pārbaudīs, vai Mandelsons, kas no 2004. līdz 2008. gadam ieņēma ES tirdzniecības komisāra amatu, nav pārkāpis EK rīcības kodeksu. ASV piektdien publiskotie materiāli liecina, ka 2009. gadā Mandelsons, kas tolaik bija uzņēmējdarbības sekretārs, pārsūtīja Epstīnam toreizējam Lielbritānijas premjerministram Gordonam Braunam domātu ekonomikas informāciju, raksturojot to, kā "interesantu piezīmi, kas nonākusi pie premjerministra."