Bēdīgi slavenā pedofila Epstīna lietas dokumentos pieminēta arī Latvija
ASV Tieslietu departamenta šonedēļ publiskotajos dokumentos, kas saistīti ar par seksuāliem noziegumiem notiesāto Džefriju Epstīnu, vairākkārt ir pieminēta arī Latvija, liecina materiālu izpēte.
Dokumentos Latvijas vārds parādās galvenokārt sarakstēs par ceļojumu plānošanu un loģistiku — tostarp 2011. gada e-pastā, kur Epstīns interesējas, kādu iespaidu atstājušas Rīga un Igaunija, kā arī vēstulēs par vīzu prasībām ceļošanai uz Baltijas valstīm un citām reģiona valstīm.
Jau vēstīts, ka ASV Tieslietu ministrija piektdien publiskojusi vēl vismaz trīs miljonus lappušu no pedofilijā un cilvēktirdzniecībā apsūdzētā finansista un prezidenta Donalda Trampa bijušā drauga Džefrija Epstīna lietas. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu.
Starp materiāliem ir arī īsa 2014. gada atsauce uz “Igaunijas premjerministru”. E-pastā, kas Epstīnam nosūtīts 2014. gada decembra vidū no sūtītāja, kura identitāte ir aizklāta, pieminēts Igaunijas premjerministrs. Ziņojumā īsi teikts: “Igaunijas premjerministrs. Viņš palūdza man nosūtīt viņam šo foto :)”. Publiski pieejamajā faila versijā nav redzams neviens attēls, un nav arī temata rindiņas. Epstīna atbilde nākamajā dienā sastāv no viena vārda: “jautri”.
Tajā laikā Igaunijas premjerministrs bija Tāvi Reivass, kurš šo amatu ieņēma no 2014. gada marta līdz 2015. gada aprīlim. Igaunijas interneta portālam Delfi jautāts, vai atsauce varētu attiekties uz viņu, Reivass teica, ka to nezina. Viņš norādīja, ka nekad nav bijis ne tiešā, ne netiešā kontaktā ar Epstīnu un viņam nav nekādu zināšanu par e-pastā pieminēto fotogrāfiju.
Reivass no 2014. gada 6. līdz 14. decembrim oficiālā vizītē ar uzņēmēju delegāciju atradās ASV — datumi, kas sakrīt ar sarakstes laiku. Saskaņā ar premjerministra biroja sniegto informāciju vizītes fokusā bija ekonomiskā sadarbība, Igaunijas un ASV divpusējās attiecības un drošības jautājumi.
Tieslietu departaments ir brīdinājis, ka daudzi dokumenti datubāzē parādās vairākkārt, bieži vien nedaudz atšķirīgās versijās, un ka dažiem failiem trūkst sūtītāja informācijas vai pilnīgu metadatu. Vienā 2014. gada e-pasta versijā parādās trūkstošā attēla faila nosaukums, taču pati fotogrāfija nav publiskota.
Igaunija un Latvija dokumentos bieži parādās galvenokārt saistībā ar Epstīna līdzgaitnieku ceļojumu plānošanu un loģistiku. 2011. gada jūlijā Epstīns rakstīja kādam neidentificētam adresātam, jautājot, kādu iespaidu atstājušas Rīga un Igaunija. Atbildē mūziķis Ramsijs Elkholijs Latviju raksturoja izteikti seksualizētā veidā un pieminēja iespējamu tālāku braucienu uz Igauniju.
Citos e-pastos minētas vīzu prasības — vai to neesamība — ASV un Lielbritānijas pilsoņu ceļošanai uz valstīm, tostarp Igauniju, Latviju, Lietuvu un Ukrainu. Vienā sarakstē Epstīns uzskaitīja vairākus galamērķus zem virsraksta “Koordinēšana = Eiropas valstis”.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam.
