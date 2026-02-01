Epstīna failos atrodams modes aģents, kurš "atklāja" Latvijas modeli Gintu Lapiņu
ASV Tieslietu departamenta publiskotajos Epstīna failos atrodams modeļu aģents Žans Liks Brunels, kurš "atklāja" Latvijas modeli Gintu Lapiņu un režisors Brets Ratners, kura režisētā filma "Melania" par ASV pirmo lēdiju Melāniju Trampu, piedzīvoja pirmizrādi 29. janvārī.
Foto, kurā redzams Brets Ratners, viņš kopā ar bēdīgi slaveno pedofilu Epstīnu sēž uz dīvāna un abi vīrieši ir apskāvuši jaunas meitenes. Foto tika publiskots tajā pašā dienā, kad iznāca dokumentālā filma "Melania: 20 Days to History", kas piedāvā ieskatu Melānijas Trampas dzīvē dažas dienas pirms Donalda Trampa inaugurācijas 2025. gada janvārī. Šis ir Ratnera pirmais projekts kopš 2017. gada, kad #MeToo kustības kulminācijas laikā vairākas sievietes viņu apsūdzēja par seksuālu uzmākšanos. Ratners šīs apsūdzības ir noliedzis.
Nav zināms, kad un kur Ratnera attēls ar Epstīnu uzņemts, taču izskatās, ka tas tapis tajā pašā telpā, kurā citos foto redzams franču modeļu aģents Žans Liks Brunels, kurš tika uzskatīts par Epstīna sabiedroto. Brunels ar Epstīna finansiālu palīdzību ir līdzdibinājis Francijas modeļu aģentūru "Karin Models" un ASV uzņēmumu "MC2 Model Management". Tiek uzskatīts, ka modeļu aģentūras tika izmantotas kā aizsegs, lai piegādātu Epstīnam viņa nākamos upurus.
Kā minēts ASV Tieslietu ministrijas publicētajos dokumentos, Brunels "MC2" skautu konkursā pusaudžiem "atklāja" arī Latvijas modeli Gintu Lapiņu. Tāpat publicētajos Epstīna failos, vairākos rēķinos figurējis arī Lapiņas vārds - modele 2008. gada debitēja Ņujorkas modes nedēļā un vēlāk piedalījās prestižās modes skatēs Milānā, Parīzē un Londonā.
Kāda ASV Tieslietu ministrijas publiskotā e-pastā arī apspriesta Gintas āriene. "14 gadus veca uzbekiete Marija Kalasņikova – izcēlās ar dabisku, klusu eleganci, kas, viņai nobriestot, varētu kļūt ideāli piemērota modes pasaulei. Bet galu galā uzvarētāja ir Ginta Lapiņa no Latvijas, kas rīta sesijas laikā bija klusa un apdomīga. Viņa vēl nenojauta, ka līdz augstākajai pozīcijai viņu šķir tikai deviņas stundas. [...] Karolina Gaitena no Ekvadoras bija saaukstējusies, taču mēs ļoti novērtējām viņas centienus. Kā gan var nemīlēt 16 gadus vecu meiteni 70. gadu stila muumuu kleitā, kas sniedzas līdz zemei," minēts kādā e-pastā.
Žans Liks Brunels tika aizturēts Parīzē, Šarla de Golla lidostā, 2020. gada decembrī, kad viņš mēģināja bēgt uz Senegālu. Viņam tika izvirzītas apsūdzības izvarošanā, seksuālā uzbrukumā un nepilngadīgo tirdzniecībā. Brunels tika turēts Parīzes "La Santé" cietumā līdz 2022. gada 19. februārim, kad tika atrasts miris savā cietuma kamerā. Tiek apgalvots, ka viņš esot veicis pašnāvību.